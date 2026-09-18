ΚΚΕ: Να ακυρωθεί η συμφωνία Ελλάδας - Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η ΚΟ του ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας - Ζητά συζήτηση στην Ολομέλεια για το περιεχόμενο της συμφωνίας