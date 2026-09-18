Μήνυμα αυτοδυναμίας της ΝΔ ως μόνη κυβερνητική εναλλακτική από τον Μητσοτάκη: Τα «καρφιά» στο ΠΑΣΟΚ και η νέα προσέγγιση με Σαμαρά

«Μόνο εμείς έχουμε μια κυβερνητική πρόταση που μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση», είπε στην ΕΡΤ ο κ. Μητσοτάκης, βάζοντας στην εξίσωση και το στοιχείο της αξιοπιστίας των εξαγγελιών του