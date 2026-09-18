Μήνυμα αυτοδυναμίας της ΝΔ ως μόνη κυβερνητική εναλλακτική από τον Μητσοτάκη: Τα «καρφιά» στο ΠΑΣΟΚ και η νέα προσέγγιση με Σαμαρά
Μήνυμα αυτοδυναμίας της ΝΔ ως μόνη κυβερνητική εναλλακτική από τον Μητσοτάκη: Τα «καρφιά» στο ΠΑΣΟΚ και η νέα προσέγγιση με Σαμαρά
«Μόνο εμείς έχουμε μια κυβερνητική πρόταση που μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση», είπε στην ΕΡΤ ο κ. Μητσοτάκης, βάζοντας στην εξίσωση και το στοιχείο της αξιοπιστίας των εξαγγελιών του
Η χθεσινή προαναγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το κεντρικό δελτίο του ERTNEWS για το πλαίσιο στήριξης των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια των καυσίμων και ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα δεν ήταν πολιτικά τυχαία. Με δεδομένο ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια και το κόστος ζωής καταγράφονται ως τα βασικά προβλήματα των πολιτών, η κυβέρνηση βλέπει έναν κίνδυνο αδρανοποίησης του πακέτου που εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ, αν δεν παρέμβει αποτελεσματική στην κατεύθυνση της μείωσης των τιμών. Και έτσι προαναγγέλθηκε η ευθεία παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, η παράταση της επιδότησης του diesel κίνησης, αλλά και η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, σε μια δράση συνδυαστική με τα δύο διυλιστήρια της χώρας.
Ευρύτερα όμως ο κ. Μητσοτάκης προδιέγραψε και την πολιτική του στρατηγική ενόψει της επικείμενης πολιτικής περιόδου. Επιμένοντας στο αφήγημα της αυτοδυναμίας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που παρουσιάζει αυτή την ώρα εναλλακτική διακυβέρνησης, με δεδομένο ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα διαγκωνίζονται για το ποιος θα είναι δεύτερος και άπαντες αρνούνται κάθε πιθανή εναλλακτική συνεργασίας.
«Μόνο εμείς έχουμε μια κυβερνητική πρόταση που μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση», είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης, βάζοντας παράλληλα στην εξίσωση και το στοιχείο της αξιοπιστίας των εξαγγελιών του, υπογραμμίζοντας ότι 1 στους 2 πολίτες-ανεξαρτήτως του αν ψηφίζουν τη ΝΔ-εκτιμούν ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα υλοποιηθούν. Είναι το περίφημο «διαβατήριο αξιοπιστίας» που ο κ. Μητσοτάκης αρκετές φορές έχει περιγράψει.
Και σε αυτή την κατεύθυνση συντείνουν και τα ευρήματα των δύο χθεσινών δημοσκοπήσεων, της MARC για τον ΑΝΤ1 και της MRB για το Open, που αποτυπώνουν ευρύ προβάδισμα της ΝΔ έναντι των υπολοίπων κομμάτων, με το ποσοστό της να τοποθετείται στην περιοχή του 30% στην εκτίμηψη ψήφου (31% στην MARC, 29% στην MRB). Η δε αξιολόγηση των μέτρων που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αντιμετωπίζονται θετικά και μάλλον θετικά με ποσοστά από το 30% έως το 38% στις δύο έρευνες, κάτι που υπερβαίνει τα ποσοστά της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου.
Σε κάθε περίπτωση, ξορκίζοντας την αλαζονεία και την αίσθηση «μονοκρατορίας» της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει τη συσπείρωση ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, απεθυνόμενος εν πολλοίς σε ένα γνώριμο γι’ αυτόν κοινό. Και επιμένει ότι σε ένα ταραγμένο περιβάλλον, όπως δηλοί και η εντεινόμενη ενεργειακή αστάθεια που γίνεται ορατή στις τιμές των πρατηρίων, δεν νοείται να μην υπάρχει σταθερό χέρι στο τιμόνι της χώρας.
Αντιθέτως, στο πνεύμα και της συνέντευξης Τύπου της ΔΕΘ, μίλησε με πιο θερμά λόγια για τον Κώστα Καραμανλή, επενδύοντας σε μια λογική «διαχωρισμού» των δύο «πρώην». «Έχω μια καλή προσωπική σχέση, σέβομαι ότι έχει θελήσει να πάρει αποστάσεις από την πολιτική. Κάποια στιγμή οι κύκλοι κλείνουν, σέβομαι το γεγονός ότι δεν έχει την επιθυμία να παρεμβαίνει με τον τρόπο που παρενέβαινε όσο ήταν ενεργός πολιτικός», είπε ο κ. Μητσοτάκης, εξαίροντας παράλληλα την αντίληψη του κ. Καραμανλή για τα κρίσιμα εθνικά θέματα. «Ο κ. Καραμανλής είναι ταυτισμένος με τη ΝΔ,», είπε με νόημα ο πρωθυπουργός.
Ευρύτερα όμως ο κ. Μητσοτάκης προδιέγραψε και την πολιτική του στρατηγική ενόψει της επικείμενης πολιτικής περιόδου. Επιμένοντας στο αφήγημα της αυτοδυναμίας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που παρουσιάζει αυτή την ώρα εναλλακτική διακυβέρνησης, με δεδομένο ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα διαγκωνίζονται για το ποιος θα είναι δεύτερος και άπαντες αρνούνται κάθε πιθανή εναλλακτική συνεργασίας.
«Μόνο εμείς έχουμε μια κυβερνητική πρόταση που μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση», είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης, βάζοντας παράλληλα στην εξίσωση και το στοιχείο της αξιοπιστίας των εξαγγελιών του, υπογραμμίζοντας ότι 1 στους 2 πολίτες-ανεξαρτήτως του αν ψηφίζουν τη ΝΔ-εκτιμούν ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ θα υλοποιηθούν. Είναι το περίφημο «διαβατήριο αξιοπιστίας» που ο κ. Μητσοτάκης αρκετές φορές έχει περιγράψει.
Και σε αυτή την κατεύθυνση συντείνουν και τα ευρήματα των δύο χθεσινών δημοσκοπήσεων, της MARC για τον ΑΝΤ1 και της MRB για το Open, που αποτυπώνουν ευρύ προβάδισμα της ΝΔ έναντι των υπολοίπων κομμάτων, με το ποσοστό της να τοποθετείται στην περιοχή του 30% στην εκτίμηψη ψήφου (31% στην MARC, 29% στην MRB). Η δε αξιολόγηση των μέτρων που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αντιμετωπίζονται θετικά και μάλλον θετικά με ποσοστά από το 30% έως το 38% στις δύο έρευνες, κάτι που υπερβαίνει τα ποσοστά της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου.
Σε κάθε περίπτωση, ξορκίζοντας την αλαζονεία και την αίσθηση «μονοκρατορίας» της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει τη συσπείρωση ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος, απεθυνόμενος εν πολλοίς σε ένα γνώριμο γι’ αυτόν κοινό. Και επιμένει ότι σε ένα ταραγμένο περιβάλλον, όπως δηλοί και η εντεινόμενη ενεργειακή αστάθεια που γίνεται ορατή στις τιμές των πρατηρίων, δεν νοείται να μην υπάρχει σταθερό χέρι στο τιμόνι της χώρας.
Το ΠΑΣΟΚ και τα… μπλουζάκιαΑπό όλες τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση, ίσως η πιο αιχμηρή αφορούσε το ΠΑΣΟΚ. Αφού υπενθύμισε ότι έχει συνεργαστεί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και με το ίδιο το κόμμα στο πλαίσιο της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, όταν ήταν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Μητσοτάκης άνοιξε πυρ εναντίον της Χαριλάου Τρικούπη. «Το ΠΑΣΟΚ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια "ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία", είπε ο πρωθυπουργός, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο μετεκλογικής συνεργασίας της ΝΔ με κόμματα στα δεξιά της, όπως η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου.
@protothema.gr 📍Μητσοτάκης: Τo ΠΑΣΟΚ θέλει αυτοδυναμία; Και εγώ θέλω να καρφώνω όπως ο Τζόρνταν - Καμία συνεργασία με Λατινοπούλου ▪️Στην πρώτη εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤNews με τον Παναγιώτη Στάθη, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ενεργειακή πίεση, αλλά και στα ελληνοτουρκικά, αναγνωρίζοντας «σχετική επιδείνωση» της τουρκικής ρητορικής και χρησιμοποιώντας τη φράση ότι «η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει». #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
«Σιγή ασυρμάτου» για ΣαμαράΜε τη χθεσινή του συνέντευξη παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης εμφάνισε και μια νέα στρατηγική προσέγγιση απέναντι στο υπό διαμόρφωση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θέλοντας να αποφύγει να καταστήσει τον πρώην πρωθυπουργό συνομιλητή του. Ακριβώς στον αντίθετο τόνο από το χοντρό «καρφί» της ΔΕΘ για την τεχνογνωσία φθοράς της παράταξης που διαθέτει ο πρώην πρωθυπουργός. «Ό,τι ήταν να πω το είπα, να με ξαναρωτήσετε αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς», ήταν η σιβυλλική δήλωση του κ. Μητσοτάκη.
Αντιθέτως, στο πνεύμα και της συνέντευξης Τύπου της ΔΕΘ, μίλησε με πιο θερμά λόγια για τον Κώστα Καραμανλή, επενδύοντας σε μια λογική «διαχωρισμού» των δύο «πρώην». «Έχω μια καλή προσωπική σχέση, σέβομαι ότι έχει θελήσει να πάρει αποστάσεις από την πολιτική. Κάποια στιγμή οι κύκλοι κλείνουν, σέβομαι το γεγονός ότι δεν έχει την επιθυμία να παρεμβαίνει με τον τρόπο που παρενέβαινε όσο ήταν ενεργός πολιτικός», είπε ο κ. Μητσοτάκης, εξαίροντας παράλληλα την αντίληψη του κ. Καραμανλή για τα κρίσιμα εθνικά θέματα. «Ο κ. Καραμανλής είναι ταυτισμένος με τη ΝΔ,», είπε με νόημα ο πρωθυπουργός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα