Ανδρουλάκης για Μαργαρίτα Παπανδρέου: Την αποχαιρετούμε με σεβασμό

«Η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περιόδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ