Μαζεύει δωρεές η ΕΛΑΣ, στον αέρα η νέα πλατφόρμα: «Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς»
Μαζεύει δωρεές η ΕΛΑΣ, στον αέρα η νέα πλατφόρμα: «Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς»
Το κόμμα Τσίπρα καλεί τους πολίτες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια συγκρότησης του νέου εγχειρήματος, προβάλλοντας ως βασικό άξονα τη διαφάνεια στις δωρεές
Στη συγκέντρωση δωρεών για να υποστηριχθεί το νέο κομματικό εγχείρημα προχωρά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κίνηση που είχε προαναγγείλει στην Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας.
Συγκεκριμένα, στη δημοσιότητα είναι από σήμερα η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
Στο donations.myelas.gr, «ο κάθε ένας και η κάθε μία μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια της ΕΛ.Α.Σ. Η συνεισφορά, όσο μικρή κι αν είναι, στηρίζει τις παρεμβάσεις, τις δράσεις, τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος Έτσι παραμένουμε ανεξάρτητοι και λογοδοτούμε μόνο στον πολίτη», όπως επισημαίνεται από την Αμαλίας.
Μάλιστα, σε μία πρωτοποριακή κίνηση στα ελληνικά πολιτικά χρονικά, δίνουμε τη δυνατότητα σε όποιον και όποια θέλει να δει το συνολικό ποσό δωρεών, αναφέρουν από την ΕΛ.Α.Σ, προσθέτοντας πως η «διαπλοκή απαιτεί πολλά από τους λίγους, εμείς αρκούμαστε στα λίγα από τους πολλούς. Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια και την ανιδιοτέλεια». Και καταλήγουν: «Στην ΕΛ.Α.Σ όλα είναι στο φως! Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι».
Ταυτόχρονα, «από τις 25 Ιουνίου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο ήδη χιλιάδες μέλη και φίλοι έχουν συνεισφέρει στην προσπάθειά μας» αναφέρει ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σημειώνοντας πως «με τα χρήματα αυτά μπήκε το πρώτο θεμέλιο».
Με τα χρήματα αυτά μπήκε το πρώτο θεμέλιο. Εκατοντάδες εθελοντές συνεισφέρουν στην προσπάθεια μας καθημερινά. Επιλέξαμε συνειδητά να μη στηριχτούμε σε κρατική χρηματοδότηση, να μη στηριχτούμε στο παλιό, να μη στηριχτούμε σε αδιαφανείς πηγές.
Από σήμερα στην πλατφόρμα myELAS αλλά και στο site του κόμματος μας, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για κάθε ευρώ που μπαίνει στα ταμεία μας. Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια.
Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς.
Γίνε κι εσύ κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι».
Συγκεκριμένα, στη δημοσιότητα είναι από σήμερα η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
Στο donations.myelas.gr, «ο κάθε ένας και η κάθε μία μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια της ΕΛ.Α.Σ. Η συνεισφορά, όσο μικρή κι αν είναι, στηρίζει τις παρεμβάσεις, τις δράσεις, τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος Έτσι παραμένουμε ανεξάρτητοι και λογοδοτούμε μόνο στον πολίτη», όπως επισημαίνεται από την Αμαλίας.
Μάλιστα, σε μία πρωτοποριακή κίνηση στα ελληνικά πολιτικά χρονικά, δίνουμε τη δυνατότητα σε όποιον και όποια θέλει να δει το συνολικό ποσό δωρεών, αναφέρουν από την ΕΛ.Α.Σ, προσθέτοντας πως η «διαπλοκή απαιτεί πολλά από τους λίγους, εμείς αρκούμαστε στα λίγα από τους πολλούς. Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια και την ανιδιοτέλεια». Και καταλήγουν: «Στην ΕΛ.Α.Σ όλα είναι στο φως! Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι».
Ταυτόχρονα, «από τις 25 Ιουνίου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο ήδη χιλιάδες μέλη και φίλοι έχουν συνεισφέρει στην προσπάθειά μας» αναφέρει ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σημειώνοντας πως «με τα χρήματα αυτά μπήκε το πρώτο θεμέλιο».
Αναλυτικά, η δήλωση του κ. Χατζηγιαννάκη:«Από τις 25 Ιουνίου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο ήδη χιλιάδες μέλη και φίλοι έχουν συνεισφέρει στην προσπάθειά μας.
Με τα χρήματα αυτά μπήκε το πρώτο θεμέλιο. Εκατοντάδες εθελοντές συνεισφέρουν στην προσπάθεια μας καθημερινά. Επιλέξαμε συνειδητά να μη στηριχτούμε σε κρατική χρηματοδότηση, να μη στηριχτούμε στο παλιό, να μη στηριχτούμε σε αδιαφανείς πηγές.
Από σήμερα στην πλατφόρμα myELAS αλλά και στο site του κόμματος μας, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για κάθε ευρώ που μπαίνει στα ταμεία μας. Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια.
Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς.
Γίνε κι εσύ κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι».
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