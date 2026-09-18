«Εγώ μετέφερα στο Ισραήλ την προειδοποίηση του Σινουάρ πριν την 7η Οκτωβρίου», λέει πρώην υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής

Ο Σουφιάν Αμπού Ζάιντα υποστηρίζει ότι ήταν ο ενδιάμεσος μεταξύ του τότε ηγέτη της Χαμάς και των ισραηλινών υπηρεσιών - Τι αναφέρει για το μήνυμα περί «σεισμού» αν αποτύγχαναν οι διαπραγματεύσεις

Ο πρώην υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής από τη Γάζα, Σουφιάν Αμπού Ζάιντα, υποστήριξε ότι ήταν το πρόσωπο που μετέφερε στις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίηση από τον τότε ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.



Σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Αμπού Ζάιντα δήλωσε ότι ο ίδιος ήταν η ανώνυμη πηγή που αναφερόταν σε έρευνα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz για τα γεγονότα πριν από την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι είχε λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ του Σινουάρ και του Ισραήλ.



Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε μεταφέρει μήνυμα του τότε ηγέτη της Χαμάς προς το Ισραήλ, στο οποίο ο Σινουάρ φέρεται να προειδοποιούσε ότι θα προκαλούσε «σεισμό» εάν αποτύγχαναν οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονταν τότε σε εξέλιξη με το Τελ Αβίβ για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία με τη Χαμάς.







Η αναφορά της Haaretz στον «ενδιάμεσο» Σε δημοσίευμά του για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, ο δημοσιογράφος της Haaretz, Σλόμι Έλνταρ είχε αναφερθεί σε μια ανώνυμη πηγή που είχε υπηρετήσει ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Σινουάρ και του Ισραήλ.



Ο Αμπού Ζάιντα, με τη δημόσια τοποθέτησή του, υποστηρίζει πλέον ότι ήταν ο ίδιος το πρόσωπο αυτό και ότι μετέφερε το μήνυμα κατόπιν αιτήματος του ηγέτη της Χαμάς.



Ο ισχυρισμός του συνδέεται με προηγούμενες εκτιμήσεις ότι ο μεσολαβητής ενδέχεται να ήταν ο Μοχάμεντ Ντάχλαν ή πρόσωπο που ενεργούσε για λογαριασμό του.



Ποιος είναι ο Σουφιάν Αμπού Ζάιντα Ο Αμπού Ζάιντα είχε διατελέσει υπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής αρμόδιος για θέματα κρατουμένων και ανήκει στην πτέρυγα της Φάταχ που στηρίζει τον Μοχάμεντ Ντάχλαν, πρώην υψηλόβαθμο Παλαιστίνιο αξιωματούχο.



Ο Ντάχλαν εγκατέλειψε τα παλαιστινιακά εδάφη το 2011, μετά τη ρήξη του με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ενώ αργότερα απομακρύνθηκε από την ηγεσία της Φάταχ.



Ο Αμπού Ζάιντα διατηρεί επί χρόνια επαφές με Ισραηλινούς δημοσιογράφους. Έζησε ολόκληρη τη ζωή του στη Τζαμπαλίγια στη βόρεια Γάζα, ωστόσο εγκατέλειψε τον θύλακα για την Αίγυπτο στην αρχή του πολέμου και έκτοτε ζει στο Κάιρο.



Μέχρι στιγμής, οι ισχυρισμοί του δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.