Την Κυριακή η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

στο σπίτι της στο Φάληρο, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, στην οικία του γιου της Γιώργου Παπανδρέου. Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί και η οικογένεια είχε ενημερωθεί σχετικά από τον γιατρό της. Το βράδυ της Πέμπτης, τα τέσσερα παιδιά της, καθώς και τα εγγόνια της, βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες στιγμές της.



Την Κυριακή στις 11 το πρωί, στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Η οικογένεια Παπανδρέου επιθυμεί αντί στεφάνων στη μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου να κατατεθούν δωρεές προς τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Κέντρο Διοτίμα». Μαργαρίτα Παπανδρέου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 103 ετών,Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες ημέρες τα 103 χρόνια ζωής. Ίδρυσε και διετέλεσε για οχτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.). Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Ήταν επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.Γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ, στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές. Αρχικά σπούδασε δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, Ανδρέα Παπανδρέου, το 1947.Έζησαν αρχικά στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ και στενός φίλος του μετέπειτα κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Πατ Μπράουν.Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 30 Αυγούστου 1951 στο Ρίνο και χώρισαν το 1989. «Το πιο δύσκολο πράγμα φυσικά ήταν να σκέφτομαι τη ζωή μου χωρίς τον Ανδρέα. Τον αγαπούσα αρκετά για να τον αφήσω ελεύθερο» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της, στον Τάσο Τρύφωνος.