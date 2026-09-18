Ρόζα Βρεττού: Μικροκομματική η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, αναρωτιέμαι ποιος ακούει όταν λέει «εγώ θα κερδίσω τον Μητσοτάκη»
Ρόζα Βρεττού: Μικροκομματική η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, αναρωτιέμαι ποιος ακούει όταν λέει «εγώ θα κερδίσω τον Μητσοτάκη»
«Αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι αυτή τη στιγμή είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη, όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε θέση» είπε η Ρόζα Βρεττού μια ημέρα μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ
Νέες αιχμές για τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ και τις πολιτικές στοχεύσεις του άφησε η Ρόζα Βρεττού, η πρώην βουλευτής Επικρατείας που αποχώρησε από το κόμμα με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οδεύει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
«Με απασχολεί πάρα πολύ καιρό το τι συμβαίνει στο ΕΣΥ και πως το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να συλλάβει το τι συμβαίνει, και να έχει πολιτική αναφορά σε ένα χώρο τεράστιο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού» είπε η κυρία Βρεττού στα Παραπολιτικά FM κατηγορώντας την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι «εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχία με το αίσθημα των πολιτών».
«Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει "εγώ θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη" ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό» πρόσθεσε η Ρόζα Βρεττού.
«Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή εκτός από τις γενικές συμπαθείς προτάσεις δεν έχει καμία πρόταση σε ότι αφορά την συνολική ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ενώ το ΕΣΥ είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ» συνέχισε.
Απαντώντας, δε, στις αιχμές για το πρόσωπό της από τη Χαριλάου Τρικούπη μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της από το ΠΑΣΟΚ, η Ρόζα Βρεττού είπε «αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι αυτή τη στιγμή είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη, όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε θέση και ιδίως στη δική μου περίπτωση που είμαι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια συμμετείχε στο ΠΑΣΟΚ αδιαλείπτως».
Εκτίμησε, τέλος, πως «η διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο το ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα του κ. Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα».
«Με απασχολεί πάρα πολύ καιρό το τι συμβαίνει στο ΕΣΥ και πως το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να συλλάβει το τι συμβαίνει, και να έχει πολιτική αναφορά σε ένα χώρο τεράστιο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού» είπε η κυρία Βρεττού στα Παραπολιτικά FM κατηγορώντας την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι «εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αναντιστοιχία με το αίσθημα των πολιτών».
«Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει "εγώ θα κερδίσω τον κ. Μητσοτάκη" ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό» πρόσθεσε η Ρόζα Βρεττού.
«Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή εκτός από τις γενικές συμπαθείς προτάσεις δεν έχει καμία πρόταση σε ότι αφορά την συνολική ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ενώ το ΕΣΥ είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ» συνέχισε.
Απαντώντας, δε, στις αιχμές για το πρόσωπό της από τη Χαριλάου Τρικούπη μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής της από το ΠΑΣΟΚ, η Ρόζα Βρεττού είπε «αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι αυτή τη στιγμή είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη, όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε θέση και ιδίως στη δική μου περίπτωση που είμαι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια συμμετείχε στο ΠΑΣΟΚ αδιαλείπτως».
Εκτίμησε, τέλος, πως «η διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο το ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα του κ. Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα».
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