Ρόζα Βρεττού: Μικροκομματική η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, αναρωτιέμαι ποιος ακούει όταν λέει «εγώ θα κερδίσω τον Μητσοτάκη»

«Αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι αυτή τη στιγμή είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη, όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε θέση» είπε η Ρόζα Βρεττού μια ημέρα μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ