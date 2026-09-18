Στο ΠΑΣΟΚ μετά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Κασσελάκη ο Αυλωνίτης, «χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή» είπε ο Ανδρουλάκης