«Μαχήτρια ως το τέλος»: Το συγκινητικό αντίο της οικογένειας στη Μαργαρίτα Παπανδρέου
«Μαχήτρια ως το τέλος»: Το συγκινητικό αντίο της οικογένειας στη Μαργαρίτα Παπανδρέου
«Θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε», αναφέρουν τα παιδιά, τα εγγόνια και η δισεγγονή της
Με μια συγκινητική ανακοίνωση αποχαιρετά τη Μαργαρίτα Παπανδρέου η οικογένειά της, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026, λίγες ημέρες πριν από τα 103α γενέθλιά της.
Τα παιδιά, τα εγγόνια και η δισεγγονή της μιλούν για τη μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά τους, περιγράφοντάς την ως «μαχήτρια ως το τέλος» και αναφέροντας ότι έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών.
Παράλληλα, την αποχαιρετούν ως τη «μεγάλη, ζεστή αγκαλιά» που ένωνε την οικογένεια και της έδινε αγάπη και δύναμη.
Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών
Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.»
Τα παιδιά, τα εγγόνια και η δισεγγονή της μιλούν για τη μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά τους, περιγράφοντάς την ως «μαχήτρια ως το τέλος» και αναφέροντας ότι έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών.
Παράλληλα, την αποχαιρετούν ως τη «μεγάλη, ζεστή αγκαλιά» που ένωνε την οικογένεια και της έδινε αγάπη και δύναμη.
Η ανακοίνωση της οικογένειας«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.
Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών
Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.»
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