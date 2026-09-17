Πώς διαβάζουν στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, τα επόμενα βήματα για τη μάχη της δεύτερης θέσης

Διευρύνονται τα περιθώρια ελιγμώνγια την Αμαλίας, αλλά και για το στελεχιακό εκείνο δυναμικό που περιμένει το τελευταίο διάστημα στον προθάλαμό της





Συγκεκριμένα και στις δύο δημοσκοπήσεις, πρώτες μετά την 90η ΔΕΘ, που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δηλαδή







Ωστόσο, η



Το γεγονός, ωστόσο, ότι η ΕΛ.Α.Σ εξακολουθεί να σημειώνει ανοδική πορεία με ποσοστά άνω του 17%, την κατατάσσει ψηλά στην προτίμηση των ερωτηθέντων και καθαρά δεύτερη, στοιχείο που δεν αποκλείεται να αποτελέσει «κλειδί» για πιθανές δυναμικές εξελίξεις, που ήδη αρχίζουν να προδιαγράφονται στο προοδευτικό ημισφαίριο. Στην Αμαλίας η εικόνα των χθεσινών δημοσκοπήσεων συνοδεύτηκε από ισχυρές δόσεις ικανοποίησης, ενώ με πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμάζεται η οργανωτική και περιφερειακή παρουσία του κόμματος το επόμενο τρίμηνο, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική γείωση του οικονομικού προγράμματος, μετά την παρουσίασή του επί της αρχής, στη φετινή ΔΕΘ.



Λήξη στη μάχη για τον δεύτερο Πάντως, η ξεκάθαρη διαφορά που φαίνεται να χωρίζει την ΕΛ.Α.Σ από το



Με την αυτοπεποίθηση ότι η ΕΛ.Α.Σ «ήρθε για να μείνε» και πως οι δημοσκοπήσεις την τοποθετούν ως τη δεύτερη πολιτική δύναμη της χώρας, τα περιθώρια ελιγμών, αλλά και εντυπωσιακών κινήσεων είναι πλέον διαφορετικά για την Αμαλίας, αλλά και για το στελεχιακό εκείνο δυναμικό που περιμένει το τελευταίο διάστημα στον προθάλαμό της.



Παράλληλα, τα ποσοστά που σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας σε επιμέρους ποιοτικούς δείκτες, όπως στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, όπου εμφανίζεται δεύτερος με διπλό ποσοστό από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και το προβάδισμά του έναντι του επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη στο ερώτημα περί της αποτελεσματικότητας των εξαγγελιών τους έναντι της ακρίβειας, ενδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο την εικόνα της ΕΛ.Α.Σ, που αν και κόμμα τριών μηνών, φαίνεται να έχει πείσει ένα σημαντικό ακροατήριο με την εμφάνιση του προέδρου της στη ΔΕΘ.



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«Τόσο από τη μέτρηση της Opinion Poll όσο και από τις μετρήσεις τις λοιπές που είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα (σσ χθες), αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται είναι πράγματι ότι η ΕΛ.Α.Σ. εμπεδώνεται στην αντίληψη των πολιτών ως η δεύτερη δύναμη, ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή, το αντίπαλο δέος αυτή τη στιγμή έναντι της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» σχολίασε σχετικά η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Άννα Παπαδοπούλου, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «και μετά τη ΔΕΘ, που δοκιμάστηκαν, αν θέλετε, και οι προτάσεις μας και το πρόγραμμά μας παρουσιάστηκε στον ελληνικό λαό, βλέπουμε ότι πράγματι ισχυροποιούμαστε στη δεύτερη θέση...».







Τον στόχο της διατήρησης του κόμματός του στη δεύτερη θέση, δηλαδή στο ρόλο του «έτερου πόλου» εξουσίας κατάφερε η τριπλή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στα συμφραζόμενα της φετινής ΔΕΘ, καθώς το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων μετά το πέρας της διοργάνωσης, αποζημίωσε τελικά την Αμαλίας.Συγκεκριμένα και στις δύο δημοσκοπήσεις, πρώτες μετά την 90η ΔΕΘ, που δημοσιοποιήθηκαν χθες, δηλαδή στην μέτρηση της Opinion Poll για το Action24 , αλλά και σε αυτήν της εταιρίας Pulse για τον ΣΚΑΪ , η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τοποθετείται αδιαμφισβήτητα στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά 15,9% και 17% αντίστοιχα, στην εκτίμηση ψήφου.Την ίδια ώρα, στην τρίτη θέση και σε απόσταση που δεν φαίνεται να απειλεί την ΕΛ.Α.Σ τοποθετείται το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ποσοστά 12,1% στη δημοσκόπηση της Opinion Poll και 12% στην έρευνα της Pulse αντίστοιχα, αποτυπώνοντας μια «ζώνη ασφαλείας» για την Αμαλίας, η οποία έχει ήδη οικοδομήσει την στρατηγική της ως την «εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης» για τη χώρα.Ωστόσο, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπολείπεται κατά πολύ των ποσοστών που σημειώνει στην πρώτη θέση η ΝΔ, δηλαδή 31% στην μέτρηση της Opinion Poll και 30,5% στην μέτρηση της Pulse αντίστοιχα, αν και για στελέχη της αντιπολίτευσης η τυχόν εμφάνιση νέων κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ, ενδέχεται να επηρεάσει την σημερινή δημοσκοπική εικόνα, όπως για παράδειγμα η εκλογική κάθοδος ενός νέου κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.Το γεγονός, ωστόσο, ότι η ΕΛ.Α.Σ εξακολουθεί να σημειώνει ανοδική πορεία με ποσοστά άνω του 17%, την κατατάσσει ψηλά στην προτίμηση των ερωτηθέντων και καθαρά δεύτερη, στοιχείο που δεν αποκλείεται να αποτελέσει «κλειδί» για πιθανές δυναμικές εξελίξεις, που ήδη αρχίζουν να προδιαγράφονται στο προοδευτικό ημισφαίριο. Στην Αμαλίας η εικόνα των χθεσινών δημοσκοπήσεων συνοδεύτηκε από ισχυρές δόσεις ικανοποίησης, ενώ με πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμάζεται η οργανωτική και περιφερειακή παρουσία του κόμματος το επόμενο τρίμηνο, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική γείωση του οικονομικού προγράμματος, μετά την παρουσίασή του επί της αρχής, στη φετινή ΔΕΘ.Πάντως, η ξεκάθαρη διαφορά που φαίνεται να χωρίζει την ΕΛ.Α.Σ από το ΠΑΣΟΚ «παγώνει» προσώρας και τα σενάρια περί «μητέρας των μαχών» για τη δεύτερη θέση, ιδίως σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας και «μεταγραφών» μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η ίδια εικόνα παγίωσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση λύνει, την ίδια ώρα, και τα χέρια των συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού, που προετοιμάζουν την παρουσίαση των θέσεών τους ανά πεδίο πολιτικής, στοχεύοντας συγκεκριμένα επαγγελματικά και ηλικιακά ακροατήρια.Με την αυτοπεποίθηση ότι η ΕΛ.Α.Σ «ήρθε για να μείνε» και πως οι δημοσκοπήσεις την τοποθετούν ως τη δεύτερη πολιτική δύναμη της χώρας, τα περιθώρια ελιγμών, αλλά και εντυπωσιακών κινήσεων είναι πλέον διαφορετικά για την Αμαλίας, αλλά και για το στελεχιακό εκείνο δυναμικό που περιμένει το τελευταίο διάστημα στον προθάλαμό της.Παράλληλα, τα ποσοστά που σημειώνει οσε επιμέρους ποιοτικούς δείκτες, όπως στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, όπου εμφανίζεται δεύτερος με διπλό ποσοστό από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και το προβάδισμά του έναντι του επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη στο ερώτημα περί της αποτελεσματικότητας των εξαγγελιών τους έναντι της ακρίβειας, ενδυνάμωσαν ακόμη περισσότερο την εικόνα της ΕΛ.Α.Σ, που αν και κόμμα τριών μηνών, φαίνεται να έχει πείσει ένα σημαντικό ακροατήριο με την εμφάνιση του προέδρου της στη ΔΕΘ.Στην ίδια κατεύθυνση, καλύτερη απήχηση εμφανίζει το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη και ως προς το δείκτη της ρεαλιστικής εφαρμογής του, παρότι οι παροχές που εξήγγειλε η Αμαλίας ήταν μικρότερης κλίμακας σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ.«Τόσο από τη μέτρηση της Opinion Poll όσο και από τις μετρήσεις τις λοιπές που είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα (σσ χθες), αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται είναι πράγματι ότι η ΕΛ.Α.Σ. εμπεδώνεται στην αντίληψη των πολιτών ως η δεύτερη δύναμη, ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή, το αντίπαλο δέος αυτή τη στιγμή έναντι της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας» σχολίασε σχετικά η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ,, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «και μετά τη ΔΕΘ, που δοκιμάστηκαν, αν θέλετε, και οι προτάσεις μας και το πρόγραμμά μας παρουσιάστηκε στον ελληνικό λαό, βλέπουμε ότι πράγματι ισχυροποιούμαστε στη δεύτερη θέση...».

Ως προς το δημοσιονομικό κόστος του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ, όμως, η κυρία Παπαδοπούλου απάντησε πως «το ερώτημα "πού θα βρούμε τα λεφτά" νομίζω ότι πια είναι απολύτως παρωχημένο, γιατί οι πολίτες, ακούγοντας την κυβέρνηση να θέτει αυτό το ερωτηματικό, μπορούν πολύ άνετα οι ίδιοι να δώσουν την απάντηση: ότι θα βρεθούν από την καταπολέμηση της διαφθοράς, από τα 12 δισ. των απευθείας αναθέσεων, από το 1,5 δισ. στους συμβούλους της κυβέρνησης, από το πάρτι που γίνεται αυτή τη στιγμή της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος». «Το πρόγραμμά μας είναι πολύ συγκεκριμένο, κοστολογημένο σε κάθε μέτρο του. Γι’ αυτό, άλλωστε, από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα κατατεθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο», κατέληξε.