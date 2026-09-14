Στην Επιτροπή Δεοντολογίας δύο νέες δικογραφίες για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η πρώτη δικογραφία αφορά καταγγελία αστυνομικού για βιντεοσκόπηση του κατά τη δίκη των Τεμπών και η δεύτερη σε μήνυση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων - Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης αιτήματα άρσης ασυλίας για τους Μακάριο Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη