Η επιστροφή Κασιδιάρη πυροδοτεί την πολιτική συζήτηση, τι λένε οι συνταγματολόγοι

Τα ερωτήματα και το θεσμικό πλαίσιο - Μπορεί καταδικασθέντας για εγκληματική οργάνωση να μετάσχει στην ηγεσία κόμματος μετά την αποφυλάκιση του ή να είναι υποψήφιος βουλευτής;

η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη για επαναδραστηριοποίηση του στην κεντρική πολιτική σκηνή αμέσως



Υπενθυμίζεται πως ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικάστηκε το 2020 πρωτοδίκως σε κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη οπλοκατοχή. Σε δεύτερο βαθμό η δίκη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, με το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων να διατηρεί την καταδίκη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και να του επιβάλλει κάθειρξη 13 ετών.







Τα ερωτήματα και το θεσμικό πλαίσιο Μπορεί καταδικασθέντας για εγκληματική οργάνωση να μετάσχει στην ηγεσία κόμματος μετά την αποφυλάκιση του ή να είναι υποψήφιος βουλευτής; Και μπορεί ένα τέτοιο κόμμα να λάβει μέρος στις εκλογές; Σύμφωνα με έγκριτους νομικούς ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μείνει για αρκετά ακόμα χρόνια εκτός εκλογικής διαδικασίας και το “κλειδί” για την απάντηση των ερωτημάτων βρίσκεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Υπενθυμίζεται πως το 2023 μετά τις αποκαλύψεις ότι η πραγματική ηγεσία του κόμματος των “Σπαρτιατών” ασκούταν από τον έγκλειστο στις φυλακές Δομοκού Ηλία Κασιδιάρη, η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία που θωράκιζε το πλαίσιο για την κατάρτιση εκλογικών συνδυασμών. Η ρύθμιση που εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία προέβλεψε μεταξύ άλλων ότι η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής, με αφετηρία την ανακοίνωση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η έκτιση της ποινής ή η παραγραφή της δεν επηρεάζει τον υπολογισμό αυτού του χρονικού διαστήματος. Στην πράξη ο τρόπος προσμέτρησης του χρόνου φυλάκισης, αποσυνδέθηκε από τον τρόπο υπολογισμού των υπόλοιπων ποινών. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές η επιβολή της απαγόρευσης συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στην εκλογική διαδικασία ξεκίνησε τον 2020 και λήγει το 2033. Ωστόσο, ο ίδιος θα μπορεί να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής σε μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια (σ.σ σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η κατάθεση εκλογικών συνδυασμών), πλην όμως η εκλογή του στην Βουλή θεωρείται απίθανη καθώς ισ΄φύει το όριο του 3% σε πανελλαδικό επίπεδο.



Τι λένε οι συνταγματολόγοι Για τον λόγο αυτό γνωστοί συνταγματολόγοι αμφισβητούν ευθέως την εκτίμηση ότι η έξοδος από τις φυλακές, ανοίγει αυτομάτως την πόρτα για την πολιτική δραστηριοποίηση του καταδικασθέντα.







Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τα “ΝΕΑ” αναφέρει: “Τι συμβαίνει με τον καταδικασθέντα σε κάθειρξη για εγκληματική οργάνωση σε περίπτωση αποφυλάκισης λόγω έκτισης ποινής; Μπορεί να μετάσχει στην ηγεσία κόμματος; Μπορεί τέτοιο κόμμα να λάβει μέρος στις εκλογές; Μπορεί ο ίδιος να είναι υποψήφιος βουλευτής; Και ως πότε ισχύουν οι απαγορεύσεις του νόμου; Η σύντομη απάντηση είναι ότι η αποφυλάκιση είναι αδιάφορη. Η αναλυτική απάντηση έχει ως εξής: πρόσωπο που έχει τέτοια καταδίκη δεν επιτρέπεται να μετέχει στην ηγεσία πολιτικού κόμματος για όλη την χρονική διάρκεια της ποινής, με αφετηρία την απόφαση σε πρώτο βαθμό. Αν επομένως καταδικάστηκε το 2020 σε ποινή 13 ετών, η ισχύς των απαγορευτικών εκτείνεται έως το 2033. Το γεγονός ότι συνυπολογίζεται για την “έκτιση” της ποινής προγενέστερη προσωρινή κράτηση, ευεργετικός υπολογισμός του χρόνου ή άλλη παράμετρος δεν ενδιαφέρει. Η ρύθμιση έχει λογική διότι πριν την καταδίκη δεν μπορεί να τεθεί τέτοια απαγόρευση λόγω του τεκμηρίου αθωότητας. Αν μετάσχει σε ηγεσία, έστω και αποκρυπτόμενη, ο Άρειος Πάγος δεν επιτρέπεται να ανακηρύξει τους συνδυασμούς του κόμματος και επομένως αυτό δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές. Το ίδιο ισχύει και αν το κόμμα έχει τον καταδικασθέντα ως υποψήφιο βουλευτή, εφόσον θεωρηθεί ότι το κόμμα δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η ρύθμιση έχει λογική διότι αν το κόμμα εν γνώσεις του πολιτεύεται με τέτοια πρόσωπα, πρέπει να αξιολογηθεί αν αντιστρατεύεται το πολίτευμα”.



Ο κ. Παπασπύρου σημειώνει από την άλλη ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να κατέλθει στις εθνικές εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος (σ.σ. σε αυτή την περίπτωση δεν κατατίθενται συνδυασμοί) σε μια μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια, πλην όμως είναι σχεδόν απίθανη η εκλογή του διότι ισχύει το όριο του 3% σε πανελλαδικό επίπεδο.



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α. Ο Άρειος Πάγος και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έχουν ήδη αποφανθεί σε σειρά αποφάσεων για τα επίμαχα νομικά ζητήματα, άρα οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία αυτή και όχι τις ερμηνείες που θα μπορούσε κάθε νομικός ή και ο ίδιος ο Κασιδιάρης να διατυπώσει.



Με μία φράση, υποψηφιότητα Κασιδιάρη στις εκλογές σε συνδυασμό ή ως μέλους της ηγεσίας πολιτικού κόμματος που επιδιώκει να μετάσχει στις εκλογές θα είναι επιτρεπτός με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία μετά τον Οκτώβριο του 2033 (αναλυτική τεκμηρίωση σε άρθρο μου που θα δημοσιευτεί αύριο).



β. Θα ήταν προτιμότερο να μην χρειάζεται να ασχοληθούμε με το ζήτημα και με το συγκεκριμένο πρόσωπο, φαίνεται όμως ότι οι αντιλήψεις του έχουν απήχηση στην κοινωνία, όχι ασφαλώς στο βαθμό που διαπιστώνεται σε άλλες χώρες, αλλά πάντως αρκετή ώστε να παρουσιάζει πολιτικό ενδιαφέρον το κρίσιμο νομικό ζήτημα.



Έντονο προβληματισμό στον πολιτικό και νομικό κόσμο προκαλείαμέσως μετά την αποφυλάκισή του , η οποία προγραμματίστηκε για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι.Υπενθυμίζεται πωςγια διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και παράνομη οπλοκατοχή. Σε δεύτερο βαθμό η δίκη ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, με το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων να διατηρεί την καταδίκη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και να του επιβάλλει κάθειρξη 13 ετών.Παράλληλα, η απόφαση επικύρωσε τον βασικό πυρήνα της πρωτόδικης καταδίκης ότι η Χρυσή Αυγή αποτελεί νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση, η οποία πίσω από τον θεσμικό μανδύα ως πολιτικού φορέα και την κοινοβουλευτική της εκπροσώπηση, διέθετε δομή, ιεραρχία και οργανωμένη δράση που συνδεόταν με εγκληματικές επιθέσεις. Τελικά ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται μετά από σχεδόν 7 χρόνια κράτησης (1 έτος προφυλάκιση και 6 έτη μετά την καταδίκη) καθώς προσμετρήθηκαν και οι ευεργετικοί χρόνοι έκτισης λόγω εργασίας εντός των φυλακών. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική επαναδραστηριοποίηση του που είχε προαναγγελθεί κατά καιρούς από τον ίδιο και επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την συνήγορο υπεράσπισής του εγείρει σοβαρά ερωτήματα και πυροδοτεί έντονη συζήτηση στους κόλπους έμπειρων νομικών και γνωστών συνταγματολόγων.Μπορεί καταδικασθέντας για εγκληματική οργάνωση να μετάσχει στην ηγεσία κόμματος μετά την αποφυλάκιση του ή να είναι υποψήφιος βουλευτής; Και μπορεί ένα τέτοιο κόμμα να λάβει μέρος στις εκλογές; Σύμφωνα με έγκριτους νομικούς ο Ηλίας Κασιδιάρης θα μείνει για αρκετά ακόμα χρόνια εκτός εκλογικής διαδικασίας και το “κλειδί” για την απάντηση των ερωτημάτων βρίσκεται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Υπενθυμίζεται πως το 2023 μετά τις αποκαλύψεις ότι η πραγματική ηγεσία του κόμματος των “Σπαρτιατών” ασκούταν από τον έγκλειστο στις φυλακές Δομοκού Ηλία Κασιδιάρη, η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία που θωράκιζε το πλαίσιο για την κατάρτιση εκλογικών συνδυασμών. Η ρύθμιση που εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία προέβλεψε μεταξύ άλλων ότι η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής, με αφετηρία την ανακοίνωση της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η έκτιση της ποινής ή η παραγραφή της δεν επηρεάζει τον υπολογισμό αυτού του χρονικού διαστήματος. Στην πράξη ο τρόπος προσμέτρησης του χρόνου φυλάκισης, αποσυνδέθηκε από τον τρόπο υπολογισμού των υπόλοιπων ποινών. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές η επιβολή της απαγόρευσης συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στην εκλογική διαδικασία ξεκίνησε τον 2020 και λήγει το 2033. Ωστόσο, ο ίδιος θα μπορεί να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής σε μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια (σ.σ σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η κατάθεση εκλογικών συνδυασμών), πλην όμως η εκλογή του στην Βουλή θεωρείται απίθανη καθώς ισ΄φύει το όριο του 3% σε πανελλαδικό επίπεδο.Για τον λόγο αυτό γνωστοί συνταγματολόγοι αμφισβητούν ευθέως την εκτίμηση ότι η έξοδος από τις φυλακές, ανοίγει αυτομάτως την πόρτα για την πολιτική δραστηριοποίηση του καταδικασθέντα.Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του κ. Νίκου Αλιβιζάτου πως η αποφυλάκιση δεν συνεπάγεται και εξάλειψη του εκλογικού κωλύματος. Μιλώντας στο Mega είπε πως «Τα 14 χρόνια της ποινής είναι τα χρόνια που επέβαλε το δικαστήριο και όχι τα χρόνια της εκτίσεως της ποινής. Άρα δεν μπορεί να κατέβει», υποστήριξε, επισημαίνοντας πάντως ότι τον τελευταίο λόγο θα έχει ο Άρειος Πάγος κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών. Στο ίδιο μήκος κινείται και η τοποθέτηση του κ. Νίκου Παπασπύρου αναπληρωτή Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου και Διευθυντή του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών στη Νομική Σχολή (ΕΚΠΑ).Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τα “ΝΕΑ” αναφέρει: “Τι συμβαίνει με τον καταδικασθέντα σε κάθειρξη για εγκληματική οργάνωση σε περίπτωση αποφυλάκισης λόγω έκτισης ποινής; Μπορεί να μετάσχει στην ηγεσία κόμματος; Μπορεί τέτοιο κόμμα να λάβει μέρος στις εκλογές; Μπορεί ο ίδιος να είναι υποψήφιος βουλευτής; Και ως πότε ισχύουν οι απαγορεύσεις του νόμου; Η σύντομη απάντηση είναι ότι η αποφυλάκιση είναι αδιάφορη. Η αναλυτική απάντηση έχει ως εξής: πρόσωπο που έχει τέτοια καταδίκη δεν επιτρέπεται να μετέχει στην ηγεσία πολιτικού κόμματος για όλη την χρονική διάρκεια της ποινής, με αφετηρία την απόφαση σε πρώτο βαθμό. Αν επομένως καταδικάστηκε το 2020 σε ποινή 13 ετών, η ισχύς των απαγορευτικών εκτείνεται έως το 2033. Το γεγονός ότι συνυπολογίζεται για την “έκτιση” της ποινής προγενέστερη προσωρινή κράτηση, ευεργετικός υπολογισμός του χρόνου ή άλλη παράμετρος δεν ενδιαφέρει. Η ρύθμιση έχει λογική διότι πριν την καταδίκη δεν μπορεί να τεθεί τέτοια απαγόρευση λόγω του τεκμηρίου αθωότητας. Αν μετάσχει σε ηγεσία, έστω και αποκρυπτόμενη, ο Άρειος Πάγος δεν επιτρέπεται να ανακηρύξει τους συνδυασμούς του κόμματος και επομένως αυτό δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εκλογές. Το ίδιο ισχύει και αν το κόμμα έχει τον καταδικασθέντα ως υποψήφιο βουλευτή, εφόσον θεωρηθεί ότι το κόμμα δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η ρύθμιση έχει λογική διότι αν το κόμμα εν γνώσεις του πολιτεύεται με τέτοια πρόσωπα, πρέπει να αξιολογηθεί αν αντιστρατεύεται το πολίτευμα”.Ο κ. Παπασπύρου σημειώνει από την άλλη ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να κατέλθει στις εθνικές εκλογές ως ανεξάρτητος υποψήφιος (σ.σ. σε αυτή την περίπτωση δεν κατατίθενται συνδυασμοί) σε μια μεμονωμένη εκλογική περιφέρεια, πλην όμως είναι σχεδόν απίθανη η εκλογή του διότι ισχύει το όριο του 3% σε πανελλαδικό επίπεδο.Αντίστοιχη είναι και η τοποθέτηση του συνταγματολόγου Ξενοφών Κοντιάδη. Σε ανάρτηση του έγραψε: “Ενόψει της αποφυλάκισης Κασιδιάρη μου ζήτησαν διάφορα ΜΜΕ να πω τη γνώμη μου ως συνταγματολόγος για το πολιτικό του μέλλον. Θεωρώ σκόπιμο να διευκρινήσω με αυτή την ευκαιρία τρία σημεία:α. Ο Άρειος Πάγος και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έχουν ήδη αποφανθεί σε σειρά αποφάσεων για τα επίμαχα νομικά ζητήματα, άρα οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία αυτή και όχι τις ερμηνείες που θα μπορούσε κάθε νομικός ή και ο ίδιος ο Κασιδιάρης να διατυπώσει.Με μία φράση, υποψηφιότητα Κασιδιάρη στις εκλογές σε συνδυασμό ή ως μέλους της ηγεσίας πολιτικού κόμματος που επιδιώκει να μετάσχει στις εκλογές θα είναι επιτρεπτός με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία μετά τον Οκτώβριο του 2033 (αναλυτική τεκμηρίωση σε άρθρο μου που θα δημοσιευτεί αύριο).β. Θα ήταν προτιμότερο να μην χρειάζεται να ασχοληθούμε με το ζήτημα και με το συγκεκριμένο πρόσωπο, φαίνεται όμως ότι οι αντιλήψεις του έχουν απήχηση στην κοινωνία, όχι ασφαλώς στο βαθμό που διαπιστώνεται σε άλλες χώρες, αλλά πάντως αρκετή ώστε να παρουσιάζει πολιτικό ενδιαφέρον το κρίσιμο νομικό ζήτημα.

Το μείζον ωστόσο είναι επιτέλους το κομματικό μας σύστημα και οι κυβερνώντες να αντιληφθούν ποια είναι τα αίτια που οδηγούν στην ενίσχυση αυτών των ακροδεξιών αντιλήψεων και να κάνουν τα στοιχειώδη για να περιοριστεί η απήχησή τους.



γ. Υπάρχει μία αντίφαση ως προς την εμμονή του Κασιδιάρη να μετάσχει στις εκλογές. Από τη μία απαξιώνει τον κοινοβουλευτισμό και από την άλλη θέλει να μετέχει στους θεσμούς του, να επωφελείται από τη χρηματοδότηση και τα προνόμια που παρέχει η πολιτεία σε βουλευτές και κόμματα που εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο. Αυτή την αντίφαση οφείλουμε να την αναδείξουμε, παράλληλα με τα έργα και τις ημέρες της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, που για συμμετοχή στην ηγεσία της καταδικάστηκε ο Κασιδιάρης τον Οκτώβριο του 2020.



Και μία προσωπική σημείωση. Μετά την ανάρτησή μου πριν από μία εβδομάδα για το νεοναζιστικό AfD δέχτηκα εδώ "επίθεση" από τρολς, μποτς, φασιστοειδή και ψεύτικα προφίλ. Έχω προβεί ήδη στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και έχω λάβει τα μέτρα μου. Δεν μπορεί να μας εκφοβίσει κανείς και δεν θα ανεχτούμε κανένα φασιστοειδές να απειλεί, να χυδαιολογεί και να ασχημονεί. Η δημοκρατία έχει τρόπους να αμύνεται απέναντι στους εχθρούς της”.



Πάντως, από το σύνολο των τοποθετήσεων προκύπτει ότι το ισχύον θεσμικό πλέγμα είναι πλήρες και δεν απαιτεί περαιτέρω παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και της Βουλής. Αυτό “έδειξε” και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημειώνοντας πως «ό,τι μπορούσαμε να το κάνουμε, το κάναμε νομοθετικά».



Υπό αυτά τα δεδομένα το βάρος της ευθύνης ανήκει στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου το οποίο όταν θα προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές θα κληθεί να κρίνει τα καταστατικά των κομμάτων και τους εκλογικούς συνδυασμούς.