Παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα: Στο υψηλότερο σημείο από το 2007 η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς – Τι φοβούνται οι αγορές

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών, σηματοδοτώντας ακόμη ένα ορόσημο στο ισχυρό παγκόσμιο sell-off των ομολόγων, το οποίο τροφοδοτούν η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, η αύξηση του χρέους και οι πληθωριστικές πιέσεις.Η απόδοση του τίτλου που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την παγκόσμια αγορά ομολόγων αυξήθηκε σήμερα έως και 5 μονάδες βάσης, στο 5,04%, ξεπερνώντας το υψηλό του 2023 και αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.Η τελευταία ανοδική κίνηση ακολούθησε τη νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι κίνδυνοι για τις ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.Όπως αναφέρει το Bloomberg, η πτώση των ομολόγων ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια την Τετάρτη, με τους επενδυτές να περιμένουν ότι οι αξιωματούχοι θα αυξήσουν το βραχυπρόθεσμο κόστος δανεισμού για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2023.Εάν η Fed δεν αυξήσει τα επιτόκια ή εάν ο Πρόεδρός της, Κέβιν Γουόρς, σηματοδοτήσει μικρότερη νομισματική σύσφιγξη τους επόμενους μήνες από εκείνη που έχουν ήδη προεξοφλήσει οι χρηματαγορές, οι επενδυτές στα ομόλογα ενδέχεται να απαιτήσουν ακόμη υψηλότερες αποδόσεις ως αντιστάθμισμα έναντι των πληθωριστικών κινδύνων.«Θα ήταν πολύ δύσκολο για τη Fed να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα χωρίς να πλήξει την αξιοπιστία της στη μάχη κατά του πληθωρισμού», δήλωσε ο Βέιλ Χάρτμαν, στρατηγικός αναλυτής της BMO Capital Markets.Όπως πρόσθεσε, «η αγορά είναι ευάλωτη όχι μόνο σε μια απροσδόκητη διατήρηση των επιτοκίων, αλλά και σε μια “dovish” αύξηση, η οποία θα συνοδευόταν από ένα πιο υπομονετικό μήνυμα μέσω του dot plot ή της συνέντευξης Τύπου».