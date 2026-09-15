Μποτιλιάρισμά στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά στους Αγίους Αναργύρους μετά από τροχαίο αυτοκινήτου με μηχανή
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Κηφισός Τροχαίο Μοτοσικλετιστής Άγιοι Ανάργυροι Κίνηση

Μποτιλιάρισμά στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά στους Αγίους Αναργύρους μετά από τροχαίο αυτοκινήτου με μηχανή

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας - Ο μοτοσικλετιστής φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά

Μποτιλιάρισμά στον Κηφισό στο ρεύμα προς Πειραιά στους Αγίους Αναργύρους μετά από τροχαίο αυτοκινήτου με μηχανή
Μποτιλιάρισμά παρατηρείται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της λεωφόρου Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Πειραιά στους Αγίους Αναργύρους λόγω ενός τροχαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί ελαφρά.

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