Bloomberg: Η νέα τάξη πραγμάτων στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Οι ευκαιρίες σε Ανατολική Ευρώπη και Ελλάδα

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Οι επενδυτές στρέφουν ολοένα και περισσότερο το βλέμμα τους προς την Ανατολική Ευρώπη, αναζητώντας τις πιο ελκυστικές ευκαιρίες στις αγορές κρατικών ομολόγων της ηπείρου, αναφέρει το Bloomberg. Η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Λιθουανία συγκαταλέγονται στις κορυφαίες επιλογές των διαχειριστών κεφαλαίων, χάρη στη βελτίωση του οικονομικού και δημοσιονομικού τους περιβάλλοντος, αλλά και στις αποδόσεις που προσφέρουν – ένας συνδυασμός που γίνεται όλο και δυσκολότερο να βρεθεί στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.Οι πολιτικές αλλαγές και η διεύρυνση της υιοθέτησης του ευρώ, η οποία συνοδεύεται από αυστηρές οικονομικές προϋποθέσεις που θέτουν οι Βρυξέλλες, ενισχύουν περαιτέρω το επενδυτικό αφήγημα.Η αυξανόμενη ελκυστικότητα των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί μέρος μιας ιστορικής μεταβολής στην ευρωπαϊκή αγορά χρέους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία δεκαετία. Η παλιά διάκριση μεταξύ οικονομιών που κάποτε θεωρούνταν προβληματικές, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, και χωρών που αντιμετωπίζονταν ως ασφαλέστερες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, έχει σταδιακά αρχίσει να ξεθωριάζει.«Το μοναδικό ευρωπαϊκό χρέος που κατέχω είναι χρέος της Ανατολικής Ευρώπης», δηλώνει ο Ντίκι Χοτζ, διαχειριστής του Nomura Global Dynamic Bond Fund, ύψους 2,5 δισ. δολαρίων.Τα κρατικά ομόλογα της Ανατολικής Ευρώπης αντιστοιχούν πλέον στο 15% του χαρτοφυλακίου του fund, το υψηλότερο ποσοστό που έχει διατηρήσει στην καριέρα του.Η αναζήτηση ελκυστικού κρατικού χρέους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αυτή την περίοδο, καθώς τα κρατικά ομόλογα παγκοσμίως βρίσκονται υπό πίεση.Στην αγορά βαραίνουν ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός, το κύμα νέων εταιρικών εκδόσεων που ανταγωνίζονται τα κρατικά ομόλογα για τα κεφάλαια των επενδυτών, αλλά και οι αυξανόμενες ανησυχίες για τα δημοσιονομικά ελλείμματα.Ο Χοτζ ξεχωρίζει ιδιαίτερα τη Βουλγαρία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τα ομόλογά της θα έπρεπε να προσφέρουν χαμηλότερες αποδόσεις από τα γερμανικά Bunds με αξιολόγηση ΑΑΑ, τα οποία ιστορικά θεωρούνται το ασφαλέστερο περιουσιακό στοιχείο της περιοχής.«Από την πλευρά του χρέους, βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση από το μεγαλύτερο μέρος του πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει για τη Βουλγαρία, η οποία υιοθέτησε φέτος το ευρώ.