Παραβιάστηκε ο λογαριασμός στο Χ του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη
Παραβιάστηκε ο λογαριασμός στο Χ του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη
«Έχουν ήδη ενημερωθεί η πλατφόρμα Χ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του» αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Χάρη Θεοχάρη
Για παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού στο Χ του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, κάνει λόγο το γραφείο του σε ανακοίνωση που δημοσίευθηκε τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού του κ. Θεοχάρη σημειώθηκε το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
Όπως σημειώνεται «έχουν ήδη ενημερωθεί η πλατφόρμα Χ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του».
«Οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε έκτοτε μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέρχεται από τον κ. Θεοχάρη ή το Γραφείο του» καταλήγει η ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού του κ. Θεοχάρη σημειώθηκε το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
Όπως σημειώνεται «έχουν ήδη ενημερωθεί η πλατφόρμα Χ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του».
«Οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε έκτοτε μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέρχεται από τον κ. Θεοχάρη ή το Γραφείο του» καταλήγει η ανακοίνωση.
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