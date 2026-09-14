Παραβιάστηκε ο λογαριασμός στο Χ του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη

«Έχουν ήδη ενημερωθεί η πλατφόρμα Χ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του» αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του Χάρη Θεοχάρη