«Εκστρατεία» του ΠΑΣΟΚ στην Αττική για την ανακατάληψη της δεύτερης θέσης, ποιοι βουλευτές προσχωρούν στο κόμμα

Με όπλο το αφήγημα της «κυβερνησιμότητας» και στόχο να ανακτήσει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ περνά στην επόμενη φάση της προεκλογικής του στρατηγικής, στρέφοντας το βάρος στην Αττική