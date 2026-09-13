Ο Γιώργος Παπανδρέου απαντά στον Μητσοτάκη: Δεν ήταν η εικόνα του όμορφου Καστελλόριζου που πίκρανε τους Έλληνες το 2010, ήταν το έλλειμμα της ΝΔ