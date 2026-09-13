Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία από το Καστελλόριζο: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές - Κίνητρα εγκατάστασης 5.000 ευρώ στο ακριτικό νησί

Με 5.000 ευρώ τον χρόνο για όσους υπηρετούν στο Καστελλόριζο και αντίστοιχο κίνητρο για τα νοικοκυριά που ζουν ή επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στο νησί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα ειδικό σχέδιο ενίσχυσης του ακριτικού τόπου. Και από το ίδιο σημείο έστειλε σαφές μήνυμα προς τους γείτονες: «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν».Ο Πρωθυπουργός , ο οποίος παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού.έβαλε ως βασικό στόχο να παραμείνουν άνθρωποι στο Καστελλόριζο και να έρθουν νέοι κάτοικοι, συνδέοντας τα οικονομικά κίνητρα με τη στέγαση, την ακτοπλοϊκή σύνδεση και την ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών.Το πρώτο μέτρο είναι μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί.Το δεύτερο αφορά την ίδια την τοπική κοινωνία αλλά και όσους σκέφτονται να κάνουν μια νέα αρχή στο Καστελλόριζο. Καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, αφορολόγητο και ακατάσχετο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο νησί. Για τους σημερινούς μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους θα ξεκινήσει από το 2028 και θα συνεχίζεται κάθε επόμενο έτος.«Να κάνουν το Καστελλόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας», ήταν το στοίχημα που έθεσε ο πρωθυπουργός.Το δεύτερο ισχυρό μήνυμα της ομιλίας είχε εθνικό περιεχόμενο και αποκτούσε ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς εκπεμπόταν από το Καστελλόριζο.

Νέο δρομολόγιο και δωρεάν στέγαση



Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια

Με αφορμή την επέτειο που, όπως είπε, «χάραξε το πεπρωμένο του Καστελλόριζου», ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στους ανθρώπους που κράτησαν το νησί ζωντανό μέσα στις διαδοχικές δοκιμασίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το τρίπτυχο «σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί «μία υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική», ενισχύοντας παράλληλα την αποτρεπτική της ισχύ.«Επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις», είπε απευθυνόμενος στους γείτονες, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Έσπευσε, ωστόσο, να χαράξει καθαρά την κόκκινη γραμμή:«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Καστελλόριζο «εμβληματικό τόπο» για να διατυπωθεί η ελληνική θέση για «ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις», αλλά με ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη νομιμότητα.Στο σχέδιο για το Καστελλόριζο προστίθεται ακόμη ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο της Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς – Ρόδος – Καστελλόριζο, ενισχύοντας τη σύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα.«Κάθε Τετάρτη. Το ζητήσατε την Τετάρτη, θα ξεκινήσει λοιπόν αυτό το δρομολόγιο», είπε ο ΚΜ.Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μετά από επικοινωνία του με τη διοίκηση της HELLENiQ ENERGY, η εταιρεία θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, ώστε να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελλόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί.Στο ίδιο σχέδιο εντάσσεται η ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων δεκαετιών στις υποδομές: η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, οι μονάδες αφαλάτωσης, το νέο δίκτυο αποχέτευσης, ο βιολογικός καθαρισμός και το δίκτυο ύδρευσης.«Αυτά δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων», τόνισε ο Πρωθυπουργός.Σε αυτό το σημείο επέλεξε να γυρίσει το ρολόι στο 2010 και στην εικόνα που συνέδεσε το Καστελλόριζο με την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια με το διάγγελμα που είχε απευθύνει το 2010 από το ακριτικό νησί ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.«Ξέρω πόσο μας πίκρανε, πόσο σας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων», είπε.Μίλησε για «μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί», αντιπαραβάλλοντας εκείνη την περίοδο με το σήμερα: «Και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά».Μίλησε για έναν «ακριτικό βράχο που πέρασε από χίλια κύματα, όμως δεν λύγισε ποτέ», σημειώνοντας ότι η πορεία του είναι ταυτισμένη με την πορεία της ίδιας της χώρας.«Καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη αν υπάρχει ενότητα και πίστη, αν υπάρχει θάρρος και επιμονή», τόνισε. «Το Καστελλόριζο δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η παρακαταθήκη υπερηφάνειας είναι που μας εμπνέει και ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελλόριζο σήμερα. «Θωρακίζουμε την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξη και βελτιώνοντας όλο και πιο πολύ την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους και μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%. Με επιδοτήσεις στα καύσιμα και μηδενικό ΕΝΦΙΑ και ειδικά κίνητρα για τους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως και για τις επιχειρήσεις που επενδύουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας.-Θεσπίζουμε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί - το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών.-Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.Αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μόνη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος.Για τους μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται ήδη εδώ, η ενίσχυση θα δοθεί αρχές του 2027. Και για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028 και θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος.-Ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα.* Από τις αρχές του επόμενου έτους, προσθέτουμε ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα για τη Γραμμή Πειραιάς - Ρόδος –Καστελλόριζο*, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί.-Θα ολοκληρώσουμε δεκάδες μεγάλα έργα. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού και τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και του οδικού άξονα, μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης. Και από τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και την λειτουργία ψηφιακών μέσων στα σχολεία, την τακτική αποστολή κινητών μονάδων για προληπτικές εξετάσεις.-Η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών για να στεγαστούν δωρεά όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί - γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί κλπΌλα αυτά δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων.Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο να αποτελεί μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο Διεθνές Δίκαιο.Το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη ξεπερνά τα εθνικά όρια, γιατί το έδαφός της είναι και ευρωπαϊκό.Το Καστελλόριζο εμβληματικός τόπος για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης - με κλειστές τις πόρτες σε όποιες αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και στη διεθνή νομιμότητα.Είναι η εθνική γραμμή που ακολουθούμε από το 2019, οδηγώντας σε χειροπιαστά αποτελέσματα που ισχυροποιούν την πατρίδα μας σε όλα τα πεδία. Στην άμυνα και στη διπλωματία, στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή.