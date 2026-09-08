Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού-ΑΕΚ για την Sunel Arena

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σε όλα με την ΑΕΚ και έτσι θα αγωνίζεται στην αρχή της σεζόν στη «Sunel Arena» - Σε προχωρημένο στάδιο είναι και το θέμα της επιστροφής του Λαρεντζάκη στην Ένωση