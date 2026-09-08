Γεωργιάδης: Να τινάξουμε το κράτος στον αέρα ξανά; Δεν βαρεθήκαμε την πρώτη φορά;

«Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας, όλες οι χώρες περικόπτουν μόνο η Ελλάδα κάνει παροχές» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης