Ξηλώθηκε «ναρκοτράπεζα» της κοκαΐνης στην Ισπανία, 21 συλλήψεις και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων άνω των 20 εκατ. ευρώ

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως εξάρθρωσε ένα παράνομο τραπεζικό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούσαν ορισμένοι από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπησε διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών στη Μέση Ανατολή και εντοπίζοντας περιουσιακά⁠Το δίκτυο, γνωστό με το προσωνύμιο ηφέρεται να χρηματοδοτούσε, να διακινούσε χρήματα διεθνώς εκτός του τραπεζικού συστήματος, να χρησιμοποιούσε κρυπτονομίσματα για τον διακανονισμό συναλλαγών και να παρείχε υπηρεσίες μονιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.«Χωρίς αυτήν τη χρηματοδότηση, αυτές οι αποστολές δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη. Η διακίνηση ναρκωτικών σε αυτή την κλίμακα δεν θα ήταν δυνατή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής επιθεωρήτρια της υπηρεσίας καταπολέμησης μονιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Ενκάρνα Ορτέγκα.Οι αρχές ανακοίνωσαν ότικαι άλλοι. Άλλοι. Η Europol, η οποία υποστήριξε την έρευνα, ανέφερε ότι μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας παράνομος τραπεζίτης, τον οποίο χαρακτηρίζει ως στόχο υψηλής αξίας.Η έρευνα ξεκίνησε μετά την κατάσχεση, το 2021,. Σύμφωνα με την αστυνομία, το πλοίο βυθίστηκε στη συνέχεια εσκεμμένα στο ισπανικό βόρειο λιμάνι του Χιχόν, προκειμένου να αποκρυφθεί μια επιπλέονΟι ερευνητές, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία.