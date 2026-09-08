Ζαχαράκη για τους βανδαλισμούς στις εστίες του ΑΠΘ: Ο νόμος για τους ενόχους είναι σαφής - Δεν είμαστε εδώ για να λογοκρίνουμε βιβλία
Ζαχαράκη για τους βανδαλισμούς στις εστίες του ΑΠΘ: Ο νόμος για τους ενόχους είναι σαφής - Δεν είμαστε εδώ για να λογοκρίνουμε βιβλία
«Είμαστε εδώ να εντοπίσουμε λάθη, παραλείψεις, τυχόν αβλεψίες, να διορθώσουμε ότι γίνεται στα βιβλία και όχι για να αποφασίσουμε το περιεχόμενο» τόνισε η Υπουργός Παιδείας
Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τους εκπαιδευτικούς, το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το θέμα το οποίο προέκυψε με τα σχολικά βιβλία Β' και ΣΤ' Δημοτικού τα οποία παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου έδωσε η Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ.
Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην τοποθέτηση των 45.000 αναπληρωτών μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, τη θέσπιση διπλής επιστροφής ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, τη πτυχή του δημογραφικού που μειώνει κατά 30.000 τις εγγραφές στην πρώτη δημοτικού τα τελευταία 11 χρόνια, αλλά και τους βανδαλισμοί στην Εστία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
«Αυτές οι εικόνες, πραγματικά, δεν θέλουμε να επαναληφθούν, αλλά κι αν επαναληφθούν να ξέρουν όλοι ότι και ο νόμος θα είναι σαφής, αλλά κυρίως εμείς θα είμαστε εκεί άμεσα για να το αποκαταστήσουμε» είπε και πρόσθεσε πως αν οι ένοχοι είναι «εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας, εννοώ αν είναι φοιτητής, ξέρει ότι υπάρχουν άμεσα μέσα ούτως ή άλλως απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας και βέβαια, αν είναι εκτός, προφανώς επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση η Δικαιοσύνη».
«Το υπουργείο Παιδείας, τα τελευταία χρόνια, και οι προκάτοχοί μου κι εγώ δεν κάνουμε καθόλου πίσω σε αυτό», υπογράμμισε.
«Είμαστε εδώ να εντοπίσουμε λάθη, παραλείψεις, τυχόν αβλεψίες, να διορθώσουμε ότι γίνεται στα βιβλία και όχι για να αποφασίσουμε το περιεχόμενο ή να λογοκρίνουμε. Η υπουργική απόφαση πρόσκλησης των συγγραφέων έγινε το 2023 και ήδη από 700 βιβλία, τα 440 εγκρίθηκαν φέτος το καλοκαίρι. Τα ήλεγξαν 900 άτομα εγκεκριμένα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αυτό είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία, η οποία καλώς είναι ανεξάρτητη, γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι τα βιβλία δεν πρέπει να γράφονται στο γραφείο ενός υπουργού», είπε.
«Δεν θα πω ποτέ ότι θα ξεκινήσουμε με μηδέν κενά, θα πω όμως ότι ξεκινάμε καλύτερα προετοιμασμένοι και αυτό ούτως η άλλως μένει να διαπιστωθεί» προσθέτοντας ότι ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν αυτή τη στιγμή μόνιμα στο Δημόσιο έχουν διοριστεί από το 2019 και ο συνολικός αριθμός αναπληρωτών μέσα στη χρονιά θα φτάσει περίπου στις 45.000.
Αναφερόμενη στο δημογραφικό, η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη μείωση των εγγραφών στην Πρώτη Δημοτικού, καθώς τα τελευταία έντεκα χρόνια καταγράφονται 30.000 λιγότεροι μαθητές. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε συγχωνεύσεις σχολείων, με την Υπουργό Παιδείας να υπογραμμίζει ωστόσο πως αυτό αποτελεί την έσχατη λύση, που εφαρμόζεται μόνο όταν εξαντληθεί κάθε περιθώριο και διαπιστωθεί παντελής έλλειψη εγγραφών για 10 έως 15 χρόνια.
Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην τοποθέτηση των 45.000 αναπληρωτών μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, τη θέσπιση διπλής επιστροφής ενοικίου στους εκπαιδευτικούς, τη πτυχή του δημογραφικού που μειώνει κατά 30.000 τις εγγραφές στην πρώτη δημοτικού τα τελευταία 11 χρόνια, αλλά και τους βανδαλισμοί στην Εστία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
«Ο νόμος για τους ενόχους είναι σαφής»Αναφορικά με τους βανδαλισμούς στο σύστημα ελεγχόμενου εισόδου στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε πως ο νόμος είναι σαφής για τους ενόχους.
«Αυτές οι εικόνες, πραγματικά, δεν θέλουμε να επαναληφθούν, αλλά κι αν επαναληφθούν να ξέρουν όλοι ότι και ο νόμος θα είναι σαφής, αλλά κυρίως εμείς θα είμαστε εκεί άμεσα για να το αποκαταστήσουμε» είπε και πρόσθεσε πως αν οι ένοχοι είναι «εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας, εννοώ αν είναι φοιτητής, ξέρει ότι υπάρχουν άμεσα μέσα ούτως ή άλλως απώλειας της φοιτητικής ιδιότητας και βέβαια, αν είναι εκτός, προφανώς επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση η Δικαιοσύνη».
«Το υπουργείο Παιδείας, τα τελευταία χρόνια, και οι προκάτοχοί μου κι εγώ δεν κάνουμε καθόλου πίσω σε αυτό», υπογράμμισε.
«Δεν είμαστε εδώ για να λογοκρίνουμε βιβλία»Ερωτηθείσα για το θέμα το οποίο προέκυψε με τα σχολικά βιβλία Β' και ΣΤ' Δημοτικού τα οποία παρουσιάζουν οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, η κ. Ζαχαράκη σημείωσε πως οι αρμόδιοι θα εντοπίσουν λάθη, παραλείψεις και τυχόν αβλεψίες και θα διορθωθεί ότι γίνεται αλλά δεν θα λογοκρίνουν το περιεχόμενο.
«Είμαστε εδώ να εντοπίσουμε λάθη, παραλείψεις, τυχόν αβλεψίες, να διορθώσουμε ότι γίνεται στα βιβλία και όχι για να αποφασίσουμε το περιεχόμενο ή να λογοκρίνουμε. Η υπουργική απόφαση πρόσκλησης των συγγραφέων έγινε το 2023 και ήδη από 700 βιβλία, τα 440 εγκρίθηκαν φέτος το καλοκαίρι. Τα ήλεγξαν 900 άτομα εγκεκριμένα μέλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αυτό είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία, η οποία καλώς είναι ανεξάρτητη, γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι ότι τα βιβλία δεν πρέπει να γράφονται στο γραφείο ενός υπουργού», είπε.
Οι επιδόσεις των μαθητών στην έρευνα PISAΩς «κακές» χαρακτήρισε η Σοφία Ζαχαράκη τις επιδόσεις των μαθητών όλων των κρατών. «Είναι κακές οι επιδόσεις όλων των κρατών και έχουν πέσει πάρα πολύ οι επιδόσεις των κρατών που παραδοσιακά πήγαιναν πολύ καλά και στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Για πρώτη φορά τα παιδάκια μας εδώ έχουν καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά και μάλλον έχουμε μεγαλύτερη σύγκλιση με τις άλλες χώρες . Επίσης είναι και μικρότερη η πτώση σε σχέση με τις άλλες χώρες για την κατανόηση κειμένου και τις φυσικές επιστήμες», ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη, προσθέτοντας: «Όμως για να πούμε τα πράγματα όπως είναι, πρέπει να αλλάξουν τα προγράμματα σπουδών και ήδη γίνονται αλλαγές για να πάμε πιο πολύ προς την κατάκτηση του επιδιωκόμενου μαθησιακού αποτελέσματος, χωρίς να χρειάζεται αποστήθιση».
«Ξεκινάμε καλύτερα προετοιμασμένοι» την σχολική χρονιά«Είμαστε έτοιμοι για το τεράστιο εγχείρημα που αφορά σχεδόν 14.000 σχολεία σε όλη την Ελλάδα», είπε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς συνοψίζοντας τους διορισμούς σχεδόν 5.300 εκπαιδευτικών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού και τις προσλήψεις 30.000 αναπληρωτών, νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά.
«Δεν θα πω ποτέ ότι θα ξεκινήσουμε με μηδέν κενά, θα πω όμως ότι ξεκινάμε καλύτερα προετοιμασμένοι και αυτό ούτως η άλλως μένει να διαπιστωθεί» προσθέτοντας ότι ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν αυτή τη στιγμή μόνιμα στο Δημόσιο έχουν διοριστεί από το 2019 και ο συνολικός αριθμός αναπληρωτών μέσα στη χρονιά θα φτάσει περίπου στις 45.000.
Αναφερόμενη στο δημογραφικό, η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη μείωση των εγγραφών στην Πρώτη Δημοτικού, καθώς τα τελευταία έντεκα χρόνια καταγράφονται 30.000 λιγότεροι μαθητές. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε συγχωνεύσεις σχολείων, με την Υπουργό Παιδείας να υπογραμμίζει ωστόσο πως αυτό αποτελεί την έσχατη λύση, που εφαρμόζεται μόνο όταν εξαντληθεί κάθε περιθώριο και διαπιστωθεί παντελής έλλειψη εγγραφών για 10 έως 15 χρόνια.
Διπλή επιστροφή ενοικίου για εκπαιδευτικούς στις 30 ΣεπτεμβρίουΣε ερώτηση για την εκπαιδευτικό που δεν βρίσκει στέγη στην Κρήτη και διαμένει σε σκηνή με την τετράχρονη κόρη της, η κυρία Ζαχαράκη, ανέφερε ότι πρόκειται για μόνιμη εκπαιδευτικό που έχει διοριστεί τα τελευταία δύο χρόνια.
Όσον αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών που βρίσκονται εκτός Αττικής, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα λάβουν τη διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2024, ενώ στα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί η αντίστοιχη επιστροφή για το 2025. Αναφερόμενη στο ευρύτερο στεγαστικό θέμα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας σε περισσότερους από 12 δήμους, ενώ παράλληλα διαμερίσματα θα διαθέσει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
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