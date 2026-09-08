Αγαπηδάκη: Η Κυβέλη Μάρδα είπε ότι σταματά το «Προλαμβάνω» και ο Τσίπρας ότι θα κάνει κινητές μονάδες υγείας ενώ αυτές ήδη λειτουργούν

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Στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για κινητές μονάδες υγείας αλλά και στις δηλώσεις της Κυβέλης Μάρδα για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» απάντησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, τονίζοντας ότι οι Κινητές Ομάδες Υγείας βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία σε ολόκληρη τη χώρα και ότι το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων όχι μόνο δεν σταματά, αλλά συνεχίζεται και διευρύνεται.Μιλώντας την Τρίτη στο ACTION 24 η κυρία Αγαπηδάκη σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις σχετικές αναφορές. «Οι Κινητές Ομάδες Υγείας λειτουργούν κανονικά, και το λέω αυτό, επειδή τις είχε εξαγγείλει ο κ. Τσίπρας ότι θα τις κάνει», είπε.Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Κυβέλη Μάρδα, λέγοντας: «Όπως, επίσης, είπε χθες η κυρία Μάρδα ότι τελείωσε το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”. Νομίζω ότι, επειδή το διάβασμα δεν φαίνεται να είναι το δυνατό της σημείο, να τους ενημερώσω μια μέρα που θα είναι διαθέσιμοι, να έρθουν να τα δουν όλα αυτά».Η αναπληρώτρια υπουργός πρόσθεσε ότι «πάρα πολλοί άνθρωποι από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την ΕΛΑΣ, έχουν λάβει μήνυμα για το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”», σημειώνοντας ότι «θα πάρουν κι άλλο μήνυμα και μπορούν να ενημερωθούν σχετικά». «Να μην εκτίθενται, γιατί νομίζω ότι είναι και λίγο ντροπή», κατέληξε.Η κυρία Αγαπηδάκη υποστήριξε ότι οι ΚΟΜΥ έχουν πλέον σταθερή παρουσία ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας εξετάσεις με τη βοήθεια τηλεϊατρικής. Όπως είπε, έχει επισκεφθεί επανειλημμένα ακριτικά χωριά στην Ξάνθη και στον Έβρο και πρόκειται να βρεθεί ξανά εκεί τον Νοέμβριο.Μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας, σύμφωνα με την ίδια, πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων υπερηχογραφήματα άνω και κάτω κοιλίας, υπερηχογραφήματα θυρεοειδούς, σπιρομετρήσεις, καρδιογραφήματα και αιματολογικές εξετάσεις, με τα αποτελέσματα να μπορούν να αξιολογούνται εξ αποστάσεως από εξειδικευμένους γιατρούς μεγάλων νοσοκομείων.Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν ενισχυθεί τα Κέντρα Υγείας, τόσο μέσω ανακαινίσεων όσο και με προσωπικό, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα των κινητών μονάδων να φτάνουν σε ανθρώπους με αναπηρία που δεν μπορούν να μετακινηθούν ούτε μέχρι την πλησιέστερη υγειονομική δομή.Η αναπληρώτρια υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα δωρεάν πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος, με ιδιαίτερη έμφαση στους εργαζομένους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι εκτίθενται για πολλές ώρες στην ηλιακή ακτινοβολία.Όπως εξήγησε, με τη χρήση τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιείται δωρεάν δερματοσκόπηση επιτόπου, ακόμη και στον χώρο εργασίας των πολιτών.Το πρόγραμμα, όπως είπε, διευρύνεται με τη συνδρομή των Κινητών Ομάδων Υγείας και τη συνεργασία εξειδικευμένων κέντρων, όπως το «Ανδρέας Συγγρός» στην Αθήνα και το «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη. Η δράση αφορά όλους τους πολίτες, με ειδική στόχευση σε ομάδες αυξημένου κινδύνου που συνήθως δεν υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο.