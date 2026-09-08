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Υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση στην καρδιά ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ
Υποβλήθηκε σε πετυχημένη επέμβαση στην καρδιά ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ
Ο Σκωτσέζος διεθνής κεντρικός χαφ της Νάπολι παρουσίασε καρδιακές αρρυθμίες και οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο
Από τη λαχτάρα μετά τη διάγνωση που ανέφερε «πρόβλημα στην καρδιά», στην... ηρεμία που προσέφερε η πετυχημένη χειρουργική επέμβαση και η διαβεβαίωση ότι σύντομα θα ξαναπατήσει το χορτάρι φορώντας τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.
Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ «αναστήθηκε» ποδοσφαιρικά στη Νάπολι και τώρα βιώνει μια... δεύτερη ανάσταση. Ο 28χρονος Σκωτσέζος πριν από λίγες ημέρες στις καθιερωμένες εξετάσεις που υποβάλλονται οι ποδοσφαιριστές ενημερώθηκε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα (καρδιακές αρρυθμίες) το οποίο χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης.
Ο αρχηγός των παρτενοπέι πέρασε σήμερα την πόρτα του χειρουργείου, όπου όλα κύλησαν ομαλά και μετά τη διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων αναμένεται να τεθεί ξανά στη διάθεση του Μαξ Αλέγκρι.
Ο αρχηγός της Νάπολι όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό θα απουσιάσει από την πρεμιέρα του Champions League (υποδέχεται την Άρσεναλ την Τετάρτη, 9/9) και σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες.
Υπενθυμίζεται ότι στο ιταλικό πρωτάθλημα απαγορεύεται να αγωνίζονται ποδοσφαιριστές στους οποίους έχει τοποθετηθεί απινιδωτής .
Κι αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο αποχώρισαν από τις ομάδες τους ο Κρίστιαν Έρικσεν (Ίντερ) και ο Εντουάρντο Μπόβε.
Ο πρώτος που αγωνίζεται πλέον στη Βόλφσμπουργκ, είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή αγωνιζόμενος με την Εθνική Δανίας κόντρα στη Φινλανδία στο EURO 2020.
Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και με τον 23χρονο Ιταλό μέσο (τον Δεκέμβριο του 2024 στο ματς της Φιορεντίνα- Ίντερ) με τον Μπόβε να φορά τώρα τη φανέλα της Γουότφορντ.
Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ «αναστήθηκε» ποδοσφαιρικά στη Νάπολι και τώρα βιώνει μια... δεύτερη ανάσταση. Ο 28χρονος Σκωτσέζος πριν από λίγες ημέρες στις καθιερωμένες εξετάσεις που υποβάλλονται οι ποδοσφαιριστές ενημερώθηκε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα (καρδιακές αρρυθμίες) το οποίο χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης.
Ο αρχηγός των παρτενοπέι πέρασε σήμερα την πόρτα του χειρουργείου, όπου όλα κύλησαν ομαλά και μετά τη διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων αναμένεται να τεθεί ξανά στη διάθεση του Μαξ Αλέγκρι.
Ο αρχηγός της Νάπολι όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό θα απουσιάσει από την πρεμιέρα του Champions League (υποδέχεται την Άρσεναλ την Τετάρτη, 9/9) και σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες.
Υπενθυμίζεται ότι στο ιταλικό πρωτάθλημα απαγορεύεται να αγωνίζονται ποδοσφαιριστές στους οποίους έχει τοποθετηθεί απινιδωτής .
Κι αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο αποχώρισαν από τις ομάδες τους ο Κρίστιαν Έρικσεν (Ίντερ) και ο Εντουάρντο Μπόβε.
Ο πρώτος που αγωνίζεται πλέον στη Βόλφσμπουργκ, είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή αγωνιζόμενος με την Εθνική Δανίας κόντρα στη Φινλανδία στο EURO 2020.
Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και με τον 23χρονο Ιταλό μέσο (τον Δεκέμβριο του 2024 στο ματς της Φιορεντίνα- Ίντερ) με τον Μπόβε να φορά τώρα τη φανέλα της Γουότφορντ.
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