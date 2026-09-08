Κωνσταντόπουλος στο The Footall Show: Υπάρχουν απόψεις εντός Ολυμπιακού υπέρ της αποχώρησης Μεντιλίμπαρ

Το ρεπορτάζ του Βασίλη Κωνσταντόπουλου στην εκπομπή του protothema.gr για τις μεταγραφές και το μέλλον του Βάσκου τεχνικού





Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο απόκτησης επιθετικού, τόνισε ότι στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, με τον Βάσκο τεχνικό να μην εμφανίζεται αυτή τη στιγμή πεπεισμένος για την ανάγκη ενίσχυσης στη συγκεκριμένη θέση.







Όπως σημείωσε, ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι τόσο ο Ζέλσον Μάρτινς όσο και ο Ρόκα μπορούν να αγωνιστούν στη θέση του επιθετικού, εκτιμώντας πως δεν υπάρχει απαραίτητα λόγος για μία νέα προσθήκη.



Οι αντιδράσεις για τον Μεντιλίμπαρ Στο θέμα για τις αντιδράσεις εναντίον του προπονητή, ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος υπογράμμισε ότι υπάρχουν διαφορετικές τάσεις στο εσωτερικό του συλλόγου.







Όπως ανέφερε, η εικόνα του Ολυμπιακού σε αρκετά παιχνίδια έχει δημιουργήσει προβληματισμό, με πολλούς να θεωρούν ότι ο προπονητής φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά υπάρχουν και αντίθετες απόψεις.



«Εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός εμφανίζεται αναιμικός σε αρκετά παιχνίδια. Πολλοί θεωρούν ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μεντιλίμπαρ, ωστόσο υπάρχουν και άλλες φωνές που βλέπουν διαφορετικά την κατάσταση».



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«Πρέπει να νιώθει ασφάλεια ο προπονητής» Ο ρεπόρτερ του protothema.gr στάθηκε στη σημασία των επόμενων αγώνων μέχρι τη διακοπή, αλλά και στην ανάγκη να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο γύρω από τον προπονητή.



«Είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να πάει μέχρι τη διακοπή με θετικά αποτελέσματα. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που δεν θέλει να έχει την ταμπέλα εκείνου που του λένε τι να κάνει».



Τα ανοικτά μέτωπα στον Ολυμπιακό , τόσο στο μεταγραφικό κομμάτι όσο και γύρω από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ , ανέλυσε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr.Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο απόκτησης επιθετικού, τόνισε ότι στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, με τον Βάσκο τεχνικό να μην εμφανίζεται αυτή τη στιγμή πεπεισμένος για την ανάγκη ενίσχυσης στη συγκεκριμένη θέση.«Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις μέσα στην ομάδα. Αν ρωτήσεις τον Μεντιλίμπαρ, το πιο πιθανό είναι να σου πει "πάμε όπως είμαστε". Ο Ολυμπιακός όμως είναι μια ομάδα που παραμένει πάντα ενεργή στο μεταγραφικό παιχνίδι. Μένει να δούμε ποια τάση θα υπερισχύσει, γιατί τα πράγματα είναι ρευστά».Όπως σημείωσε, ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι τόσο ο Ζέλσον Μάρτινς όσο και ο Ρόκα μπορούν να αγωνιστούν στη θέση του επιθετικού, εκτιμώντας πως δεν υπάρχει απαραίτητα λόγος για μία νέα προσθήκη.Στο θέμα για τις αντιδράσεις εναντίον του προπονητή, ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος υπογράμμισε ότι υπάρχουν διαφορετικές τάσεις στο εσωτερικό του συλλόγου.«Υπάρχουν τάσεις στον Ολυμπιακό γύρω από τους ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον Ολυμπιακό που θεωρούν ότι ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να αποχωρήσει, καθώς δεν μπορεί να προκαλέσει ένα θετικό σοκ στην ομάδα».Όπως ανέφερε, η εικόνα του Ολυμπιακού σε αρκετά παιχνίδια έχει δημιουργήσει προβληματισμό, με πολλούς να θεωρούν ότι ο προπονητής φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά υπάρχουν και αντίθετες απόψεις.«Εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός εμφανίζεται αναιμικός σε αρκετά παιχνίδια. Πολλοί θεωρούν ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μεντιλίμπαρ, ωστόσο υπάρχουν και άλλες φωνές που βλέπουν διαφορετικά την κατάσταση».Ο ρεπόρτερ του protothema.gr στάθηκε στη σημασία των επόμενων αγώνων μέχρι τη διακοπή, αλλά και στην ανάγκη να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο γύρω από τον προπονητή.«Είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να πάει μέχρι τη διακοπή με θετικά αποτελέσματα. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που δεν θέλει να έχει την ταμπέλα εκείνου που του λένε τι να κάνει».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ενδεκάδα που παρέταξε ο Βάσκος τεχνικός ως ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.



«Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ ήταν ένα statement από την πλευρά του ότι εκείνος θα παίρνει τις αποφάσεις για την ομάδα, ανεξάρτητα από όσα λέγονται και ακούγονται γύρω από αυτή».



Κλείνοντας, υπογράμμισε πως ο Ολυμπιακός χρειάζεται έναν προπονητή που να έχει την απαραίτητη στήριξη για να δουλέψει.



«Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει έναν προπονητή που νιώθει σιγουριά και όχι κάποιον που αισθάνεται ότι κρίνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι».