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Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός στα Χανιά αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή με την 4χρονη κόρη της λόγω έλλειψης στέγης
Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός στα Χανιά αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή με την 4χρονη κόρη της λόγω έλλειψης στέγης
Η δασκάλα τοποθετήθηκε στον Αποκόρωνα αλλά δεν βρήκε σπίτι για μακροχρόνια μίσθωση - Παρέμβαση του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία στο Παρθεναγωγείο Βάμου
Μια νεοδιόριστη εκπαιδευτικός βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ακραία κατάσταση πριν καν προλάβει να μπει στη σχολική αίθουσα. Η τοποθέτησή της στον Αποκόρωνα Χανίων μετατράπηκε σε αγώνα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς η αδυναμία εύρεσης κατοικίας την οδήγησε προσωρινά στο να διαμένει σε σκηνή στο camping των Αγίων Αποστόλων, μαζί με την 4χρονη κόρη της.
Η εκπαιδευτικός, η οποία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, έφτασε στην Κρήτη προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, όμως παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε δεν κατάφερε να βρει διαθέσιμο σπίτι για εκείνη και το παιδί της και οδηγήθηκε προσωρινά στη λύση της διαμονής σε σκηνή.
Η ίδια δημοσιοποίησε την κατάσταση που αντιμετώπιζε μέσω των social media, ζητώντας μάλιστα μια ασφαλή αυλή ή ένα οικόπεδο όπου θα μπορούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και να στήσει προσωρινά τη σκηνή της, μιας και τα έξοδα του camping είναι ήδη αρκετά υψηλά.
Η νεοδιόριστη είναι θεατρολόγος και μουσικός και έχει τοποθετηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών. Σύμφωνα με το apokoronaslife.gr, προβλέπεται να καλύπτει μέρος του ωραρίου της και σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών.
Ζητούμενο για την ίδια ήταν να υπάρχει ένας νόμιμος και ασφαλής χώρος, στον οποίο θα μπορούσε να παραμείνει μαζί με το παιδί της έως ότου βρεθεί κανονική κατοικία.
Μάλιστα, είχε διευκρινίσει ότι μπορούσε να καλύψει αυτόνομα τις ανάγκες της σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, αναζητώντας ουσιαστικά μόνο έναν προστατευμένο χώρο για την προσωρινή εγκατάστασή τους.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αποφασίστηκε η φιλοξενία της εκπαιδευτικού και της 4χρονης κόρης της στο Παρθεναγωγείο Βάμου, ώστε να έχουν έναν ασφαλή χώρο διαμονής κατά το πρώτο διάστημα.
Η προσωρινή διευθέτηση αντιμετωπίζει τις πιο επείγουσες ανάγκες μητέρας και παιδιού, χωρίς ωστόσο να αναιρεί το ευρύτερο πρόβλημα: την εξαιρετικά δύσκολη αναζήτηση μακροχρόνιας και οικονομικά προσιτής στέγης από εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν σε τουριστικές περιοχές της Κρήτης.
Η εκπαιδευτικός, η οποία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, έφτασε στην Κρήτη προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, όμως παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε δεν κατάφερε να βρει διαθέσιμο σπίτι για εκείνη και το παιδί της και οδηγήθηκε προσωρινά στη λύση της διαμονής σε σκηνή.
Η ίδια δημοσιοποίησε την κατάσταση που αντιμετώπιζε μέσω των social media, ζητώντας μάλιστα μια ασφαλή αυλή ή ένα οικόπεδο όπου θα μπορούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και να στήσει προσωρινά τη σκηνή της, μιας και τα έξοδα του camping είναι ήδη αρκετά υψηλά.
Η νεοδιόριστη είναι θεατρολόγος και μουσικός και έχει τοποθετηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών. Σύμφωνα με το apokoronaslife.gr, προβλέπεται να καλύπτει μέρος του ωραρίου της και σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών.
Ζητούμενο για την ίδια ήταν να υπάρχει ένας νόμιμος και ασφαλής χώρος, στον οποίο θα μπορούσε να παραμείνει μαζί με το παιδί της έως ότου βρεθεί κανονική κατοικία.
Μάλιστα, είχε διευκρινίσει ότι μπορούσε να καλύψει αυτόνομα τις ανάγκες της σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, αναζητώντας ουσιαστικά μόνο έναν προστατευμένο χώρο για την προσωρινή εγκατάστασή τους.
Παρέμβαση του ΔήμουΗ δημοσιοποίηση της υπόθεσης προκάλεσε αντιδράσεις και τελικά υπήρξε παρέμβαση του δημάρχου Αποκορώνου Χαράλαμπου Κουκιανάκη, προκειμένου να δοθεί τουλάχιστον μια άμεση προσωρινή λύση.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αποφασίστηκε η φιλοξενία της εκπαιδευτικού και της 4χρονης κόρης της στο Παρθεναγωγείο Βάμου, ώστε να έχουν έναν ασφαλή χώρο διαμονής κατά το πρώτο διάστημα.
Η προσωρινή διευθέτηση αντιμετωπίζει τις πιο επείγουσες ανάγκες μητέρας και παιδιού, χωρίς ωστόσο να αναιρεί το ευρύτερο πρόβλημα: την εξαιρετικά δύσκολη αναζήτηση μακροχρόνιας και οικονομικά προσιτής στέγης από εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν σε τουριστικές περιοχές της Κρήτης.
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