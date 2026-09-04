Με λύρες, χορούς, drones και «Καλημέρα ήλιε»: Το ΠΑΣΟΚ γιόρτασε την 3η Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Έμπειρα στελέχη που έχουν κάνει πολλά «χιλιόμετρα» στις πράσινες εκδηλώσεις ξαναθυμήθηκαν τα «ενσταντανέ» περασμένων δεκαετιών. Ήταν εκεί ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Μιχάλης Καρχιμάκης, ο Πέτρος Λάμπρου και άλλοι που συναντιούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση το τελευταίο διάστημα στη Χαριλάου Τρικούπη, όλοι οι βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη, από την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Χάρη Δούκα, τον Παύλο Γερουλάνο, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον Μιχάλη Κατρίνη, τον Πάρι Κουκουλόπουλο, τον Λευτέρη Καρχιμάκη, τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τους Κρητικούς βουλευτές (εκτός από την εορτάζουσα Βατσινά, τον Φραγκίσκο Παρασύρη και την Κατερίνα Σπυριδάκη) και μέχρι τους «ορεινούς» των γύρω περιοχών, από το Λασίθι μέχρι τα Χανιά.