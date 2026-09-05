Κατρίνης για την πτώση του Phantom στην Τανάγρα: Συλλυπητήρια στις οικογένειες των πιλότων, να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας

Η απώλεια των δύο χειριστών του F-4 Phantom στην Τανάγρα μας γεμίζει βαθιά θλίψη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Είναι αυτονόητο ότι τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν άμεσα, πλήρως και σε…