Με το παραδοσιακό τύμπανο Taiko η υποδοχή Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας στη 90ή ΔΕΘ, δείτε βίντεο

Η ιαπωνική αντιπροσωπεία προσέφερε στον πρωθυπουργό αναμνηστική καρφίτσα με τις σημαίες Ελλάδας και Ιαπωνίας, ως σύμβολο των στενών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών