Με το παραδοσιακό τύμπανο Taiko η υποδοχή Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας στη 90ή ΔΕΘ, δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΘ ΔΕΘ 2026 90ή ΔΕΘ Κυριάκος Μητσοτάκης Ιαπωνία Τύμπανο

Με το παραδοσιακό τύμπανο Taiko η υποδοχή Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας στη 90ή ΔΕΘ, δείτε βίντεο

Η ιαπωνική αντιπροσωπεία προσέφερε στον πρωθυπουργό αναμνηστική καρφίτσα με τις σημαίες Ελλάδας και Ιαπωνίας, ως σύμβολο των στενών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών

Με το παραδοσιακό τύμπανο Taiko η υποδοχή Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας στη 90ή ΔΕΘ, δείτε βίντεο
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Το περίπτερο της Ιαπωνίας, η οποία είναι η τιμώμενη χώρα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από κυβερνητικά στελέχη.

Ο πρωθυπουργός είχε μια σύντομη συζήτηση με τους εκπροσώπους της ιαπωνικής αντιπροσωπείας, με αντικείμενο τις σχέσεις Ελλάδας και Ιαπωνίας, αλλά και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο χωρών.

Η εντυπωσιακή υποδοχή με το τύμπανο Taiko

Σημειώνεται πως ο κ. Μητσοτάκης έγινε δεκτός στο περίπτερο της Ιαπωνίας με ένα εντυπωσιακό δρώμενο με το παραδοσιακό τύμπανο Taiko, το οποίο παρακολούθησε με ενδιαφέρον.


Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koichi Ito, και το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιαπωνίας, Taro Kono, οι οποίοι του προσέφεραν αναμνηστική καρφίτσα με τις σημαίες της Ελλάδας και της Ιαπωνίας, ως σύμβολο των ισχυρών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.



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Με το παραδοσιακό τύμπανο Taiko η υποδοχή Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας στη 90ή ΔΕΘ, δείτε βίντεο
Με το παραδοσιακό τύμπανο Taiko η υποδοχή Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας στη 90ή ΔΕΘ, δείτε βίντεο
Με το παραδοσιακό τύμπανο Taiko η υποδοχή Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας στη 90ή ΔΕΘ, δείτε βίντεο
Με το παραδοσιακό τύμπανο Taiko η υποδοχή Μητσοτάκη στο περίπτερο της Ιαπωνίας στη 90ή ΔΕΘ, δείτε βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ

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