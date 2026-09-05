«Μας ανεβάσατε κατηγορία»: Ο διάλογος του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς στη ΔΕΘ, δείτε βίντεο

Με μια χιουμοριστική αναφορά στην πορεία του Απόλλωνα Καλαμαριάς υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό οι άνθρωποι της ομάδας στο περίπτερο του συλλόγου στη ΔΕΘ 2026