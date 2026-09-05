«Μας ανεβάσατε κατηγορία»: Ο διάλογος του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς στη ΔΕΘ, δείτε βίντεο
«Μας ανεβάσατε κατηγορία»: Ο διάλογος του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς στη ΔΕΘ, δείτε βίντεο
Με μια χιουμοριστική αναφορά στην πορεία του Απόλλωνα Καλαμαριάς υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό οι άνθρωποι της ομάδας στο περίπτερο του συλλόγου στη ΔΕΘ 2026
Ένα ιδιαίτερο και γεμάτο χιούμορ στιγμιότυπο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ 2026, όταν ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τη διοίκηση του Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Οι άνθρωποι της ομάδας υποδέχθηκαν τον κ. Μητσοτάκη και του προσέφεραν μια φανέλα του συλλόγου, με τον πρόεδρο του Απόλλωνα να κάνει ένα χιουμοριστικό σχόλιο για την πρόσφατη πορεία της ομάδας.
«Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας. Εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Δώσε μία μπάλα λοιπόν», απάντησε ο πρωθυπουργός, με τον πρόεδρο της ομάδας να συνεχίζει λέγοντας πως η ομάδα θέλει και τη νέα του «ευχή» για το επόμενο βήμα, ώστε να βρεθεί στη Super League 1.
Δείτε το σχετικό βίντεο από το ThessPost.gr:
Οι άνθρωποι της ομάδας υποδέχθηκαν τον κ. Μητσοτάκη και του προσέφεραν μια φανέλα του συλλόγου, με τον πρόεδρο του Απόλλωνα να κάνει ένα χιουμοριστικό σχόλιο για την πρόσφατη πορεία της ομάδας.
«Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας. Εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Δώσε μία μπάλα λοιπόν», απάντησε ο πρωθυπουργός, με τον πρόεδρο της ομάδας να συνεχίζει λέγοντας πως η ομάδα θέλει και τη νέα του «ευχή» για το επόμενο βήμα, ώστε να βρεθεί στη Super League 1.
Δείτε το σχετικό βίντεο από το ThessPost.gr:
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