HSBC: Η Ελλάδα στο ραντάρ των διεθνών funds – Ξεχωρίζει η Εθνική Τράπεζα

Στην περίπτωση της Ελλάδας τα ενεργά funds αναδυόμενων αγορών εμφανίζονται να διατηρούν μικρή υπερστάθμιση έναντι του δείκτη αναφοράς - Η HSBC αναφέρει ότι η ελληνική θέση παραμένει θετική σε σύγκριση με το εύρος της τελευταίας πενταετίας