HSBC: Η Ελλάδα στο ραντάρ των διεθνών funds – Ξεχωρίζει η Εθνική Τράπεζα
HSBC: Η Ελλάδα στο ραντάρ των διεθνών funds – Ξεχωρίζει η Εθνική Τράπεζα
Στην περίπτωση της Ελλάδας τα ενεργά funds αναδυόμενων αγορών εμφανίζονται να διατηρούν μικρή υπερστάθμιση έναντι του δείκτη αναφοράς - Η HSBC αναφέρει ότι η ελληνική θέση παραμένει θετική σε σύγκριση με το εύρος της τελευταίας πενταετίας
Η ελληνική αγορά διατηρεί ισχυρή παρουσία στα χαρτοφυλάκια των διεθνών επενδυτών που τοποθετούνται στις αναδυόμενες αγορές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της HSBC για τη θέση των ενεργών και παθητικών κεφαλαίων. Η εικόνα δείχνει ότι η Ελλάδα παραμένει μία από τις αγορές στις οποίες σημαντικό ποσοστό των funds έχει ήδη έκθεση, ενώ η Εθνική Τράπεζα ξεχωρίζει σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ενεργών υπερσταθμίσεων των διαχειριστών αναδυόμενων αγορών.
Η ανάλυση της HSBC βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ δείγμα επενδυτικών κεφαλαίων. Η βάση δεδομένων της καλύπτει περίπου 300 ενεργά funds αναδυόμενων αγορών, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 797 δισ. δολαρίων, καθώς και 359 παγκόσμια και παγκόσμια εκτός ΗΠΑ funds με ενεργητικό 1,9 τρισ. δολαρίων. Παράλληλα παρακολουθούνται περιφερειακά funds και χιλιάδες μετοχές αναδυόμενων αγορών μέσω παθητικών επενδυτικών προϊόντων.
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Η ανάλυση της HSBC βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ δείγμα επενδυτικών κεφαλαίων. Η βάση δεδομένων της καλύπτει περίπου 300 ενεργά funds αναδυόμενων αγορών, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια 797 δισ. δολαρίων, καθώς και 359 παγκόσμια και παγκόσμια εκτός ΗΠΑ funds με ενεργητικό 1,9 τρισ. δολαρίων. Παράλληλα παρακολουθούνται περιφερειακά funds και χιλιάδες μετοχές αναδυόμενων αγορών μέσω παθητικών επενδυτικών προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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