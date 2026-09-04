Γεωργιάδης στα εγκαίνια της νέας αιματολογικής κλινικής στο «Παπανικολάου»: Κανείς ασθενής με καρκίνο δεν θα μείνει μόνος

Ξεκινάει μια νέα πορεία στον χώρο των πιο προηγμένων θεραπειών και της έρευνας για τις πιο προηγμένες θεραπείες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είπε ο υπουργός Υγείας