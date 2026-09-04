«Το πιο σύγχρονο κέντρο στα Βαλκάνια»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο «Παπανικολάου»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «Το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι»