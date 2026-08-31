Συνάντηση Τσίπρα με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη: Υπάρχουν ολιγοπώλια, δεν είναι εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα
Συνάντηση Τσίπρα με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη: Υπάρχουν ολιγοπώλια, δεν είναι εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τόνισε ότι «η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς καθιερώθηκε επί της δικής μου πρωθυπουργικής θητείας»
«Ζεσταίνει» τις μηχανές της ΕΛΑΣ ενόψει της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος του κόμματός του ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μετέβη αυθημερόν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, για συνάντηση εργασίας με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης.
«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, για την παρουσία σας. Να υπενθυμίσω οι παλαιότεροι θα το θυμάστε -εσείς κύριε Φιλιππίδη-, ότι καθιερώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού και αργότερα και των άλλων πολιτικών αρχηγών με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης, επί της δικής μου πρωθυπουργικής θητείας, μέχρι τότε ο πρωθυπουργός συναντούσε μόνο στην Αθήνα τους κοινωνικούς εταίρους, πριν ανέβει στην Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι αυτή ήταν μια πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία και ιδέα, η οποία καθιερώθηκε και σωστά καθιερώθηκε και συνεχίστηκε από τον σημερινό πρωθυπουργό. Έχει γίνει πια θεσμός πριν την Έκθεση να γίνεται αυτή η επαφή, η συνάντηση, η συζήτηση και η δυνατότητα κατάθεσης απευθείας των θέσεων, των παραπόνων, των διεκδικήσεων, των αιτημάτων των παραγωγικών φορέων της πόλης της Θεσσαλονίκης» ανέφερε, εκκινώντας την τοποθέτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
Μιλώντας για την καθημερινότητα της πόλης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως «η Θεσσαλονίκη είναι μία πολύ ζωντανή πόλη. Οι φορείς που την εκπροσωπούν επαγγελματική, βιοτεχνική, οικονομική, έχουν πάντοτε πολύ σημαντικές ιδέες και διεκδικήσεις». «Εγώ δεν ήρθα σήμερα για να κάνω μία εισαγωγή. Ήρθα για να ακούσω από εσάς τις θέσεις και τις προτάσεις σας. Θέλω μόνο δύο πράγματα να πω. Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από την έξοδο της χώρας από την κρίση των μνημονίων, την κρίση του χρέους, που ταλαιπώρησε πάρα πολύ τους Έλληνες και την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, ωστόσο, ακόμα και σήμερα υπάρχουν κατάλοιπα από εκείνη την εποχή που θα έπρεπε να είχαν εξαλειφθεί και παραμένουν», σημείωσε με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός.
Στην ίδια κατεύθυνση, «έχουμε ακόμα “ουρές” από εκείνη την περίοδο που εσάς, κυρίως τους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ακόμα ταλαιπωρούν, είτε αυτά έχουν να κάνουν με το τέλος επιτηδεύματος και την προκαταβολή φόρου, είτε με τις διαφορετικές τιμές στον φόρο προστιθέμενης αξίας, ή το σταθερά υψηλό ΦΠΑ, άλλα που προστέθηκαν, υπάρχουν και θέματα που προστέθηκαν αργότερα, όπως για παράδειγμα, η τεκμαρτή φορολόγηση. Όμως, νομίζω, ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την αγορά και ιδίως την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι η συσσώρευση ολιγοπωλίων, σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, τα οποία συμπιέζουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πάρα πολύ. Και αντιλαμβάνεστε ότι όπου υπάρχουν ολιγοπώλια, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία και η μικρή», πρόσθεσε ο ίδιος.
Κατά τον πρώην Πρωθυπουργό, «ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό των τραπεζών. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ έχουν και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, να τους αντιπροσωπεύει. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό σε κανέναν άλλο κλάδο και το λέω αυτό διότι, οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι για να μπορέσει πέρα από τις υπέρογκες χρεώσεις να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη τον δανεισμό. Και αυτό δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Ως εκ τούτου, θα ήθελα να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση σήμερα, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, για τις διεκδικήσεις που έχετε. Και να δούμε όμως με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να οραματιστούμε το μέλλον της επιχειρηματικότητας, αλλά και της πόλης σας γιατί με ενδιαφέρει να ακούσω και τα θέματα του τόπου σας, όχι στο επόμενο εξάμηνο, αλλά να το δούμε σε βάθος χρόνου. Πώς θα θέλαμε το παραγωγικό μοντέλο αυτής της χώρας; Ποιες είναι οι ανταγωνιστικές του δυνατότητες. Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τόπου εδώ, της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης; Ποιοι είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι που πρέπει να αποφύγουμε; Θα σας ακούσω με πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Δεν θα είναι τεράστιες ευκαιρίες που θα έχουμε μπροστά μας. Ήδη είχαμε μια πολύ μεγάλη κατά την άποψή μου δεν αξιοποιήθηκε και ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως σημείωσε.
Παράλληλα, ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας άφησε σαφείς αιχμές για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλήγοντας πως «τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους. Να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές. Λοιπόν, θέλω να σας ακούσω με μεγάλη προσοχή. Να είστε καλά.»
«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, για την παρουσία σας. Να υπενθυμίσω οι παλαιότεροι θα το θυμάστε -εσείς κύριε Φιλιππίδη-, ότι καθιερώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού και αργότερα και των άλλων πολιτικών αρχηγών με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης, επί της δικής μου πρωθυπουργικής θητείας, μέχρι τότε ο πρωθυπουργός συναντούσε μόνο στην Αθήνα τους κοινωνικούς εταίρους, πριν ανέβει στην Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι αυτή ήταν μια πολύ ουσιαστική πρωτοβουλία και ιδέα, η οποία καθιερώθηκε και σωστά καθιερώθηκε και συνεχίστηκε από τον σημερινό πρωθυπουργό. Έχει γίνει πια θεσμός πριν την Έκθεση να γίνεται αυτή η επαφή, η συνάντηση, η συζήτηση και η δυνατότητα κατάθεσης απευθείας των θέσεων, των παραπόνων, των διεκδικήσεων, των αιτημάτων των παραγωγικών φορέων της πόλης της Θεσσαλονίκης» ανέφερε, εκκινώντας την τοποθέτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.
Μιλώντας για την καθημερινότητα της πόλης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως «η Θεσσαλονίκη είναι μία πολύ ζωντανή πόλη. Οι φορείς που την εκπροσωπούν επαγγελματική, βιοτεχνική, οικονομική, έχουν πάντοτε πολύ σημαντικές ιδέες και διεκδικήσεις». «Εγώ δεν ήρθα σήμερα για να κάνω μία εισαγωγή. Ήρθα για να ακούσω από εσάς τις θέσεις και τις προτάσεις σας. Θέλω μόνο δύο πράγματα να πω. Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από την έξοδο της χώρας από την κρίση των μνημονίων, την κρίση του χρέους, που ταλαιπώρησε πάρα πολύ τους Έλληνες και την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, ωστόσο, ακόμα και σήμερα υπάρχουν κατάλοιπα από εκείνη την εποχή που θα έπρεπε να είχαν εξαλειφθεί και παραμένουν», σημείωσε με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός.
Στην ίδια κατεύθυνση, «έχουμε ακόμα “ουρές” από εκείνη την περίοδο που εσάς, κυρίως τους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ακόμα ταλαιπωρούν, είτε αυτά έχουν να κάνουν με το τέλος επιτηδεύματος και την προκαταβολή φόρου, είτε με τις διαφορετικές τιμές στον φόρο προστιθέμενης αξίας, ή το σταθερά υψηλό ΦΠΑ, άλλα που προστέθηκαν, υπάρχουν και θέματα που προστέθηκαν αργότερα, όπως για παράδειγμα, η τεκμαρτή φορολόγηση. Όμως, νομίζω, ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την αγορά και ιδίως την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι η συσσώρευση ολιγοπωλίων, σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, τα οποία συμπιέζουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πάρα πολύ. Και αντιλαμβάνεστε ότι όπου υπάρχουν ολιγοπώλια, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία και η μικρή», πρόσθεσε ο ίδιος.
Κατά τον πρώην Πρωθυπουργό, «ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό των τραπεζών. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ έχουν και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, να τους αντιπροσωπεύει. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό σε κανέναν άλλο κλάδο και το λέω αυτό διότι, οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι για να μπορέσει πέρα από τις υπέρογκες χρεώσεις να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη τον δανεισμό. Και αυτό δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
«Ως εκ τούτου, θα ήθελα να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση σήμερα, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, για τις διεκδικήσεις που έχετε. Και να δούμε όμως με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να οραματιστούμε το μέλλον της επιχειρηματικότητας, αλλά και της πόλης σας γιατί με ενδιαφέρει να ακούσω και τα θέματα του τόπου σας, όχι στο επόμενο εξάμηνο, αλλά να το δούμε σε βάθος χρόνου. Πώς θα θέλαμε το παραγωγικό μοντέλο αυτής της χώρας; Ποιες είναι οι ανταγωνιστικές του δυνατότητες. Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τόπου εδώ, της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης; Ποιοι είναι οι μεγάλοι κίνδυνοι που πρέπει να αποφύγουμε; Θα σας ακούσω με πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Δεν θα είναι τεράστιες ευκαιρίες που θα έχουμε μπροστά μας. Ήδη είχαμε μια πολύ μεγάλη κατά την άποψή μου δεν αξιοποιήθηκε και ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως σημείωσε.
Παράλληλα, ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας άφησε σαφείς αιχμές για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλήγοντας πως «τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους. Να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές. Λοιπόν, θέλω να σας ακούσω με μεγάλη προσοχή. Να είστε καλά.»
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