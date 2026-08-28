Καρανίκας κατά Ακρίτα: «Η influencer του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακατάλληλη για το προεδρείο της Βουλής»

Σκληρή επίθεση για την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν γίνεται να έχεις στο προεδρείο της Βουλής μία που δηλώνει ότι δεν σέβεται το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας»