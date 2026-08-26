Δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής, λέει η ΝΔ
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Δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής, λέει η ΝΔ

Πηγές του κυβερνώντος κόμματος αναφέρουν ότι δεν θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα στην κοινοβουλευτική λειτουργία εάν δεν υπάρχει πέμπτος αντιπρόεδρος

Δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής, λέει η ΝΔ
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Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, στην οποία προτείνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr από πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα στην κοινοβουλευτική λειτουργία, στην περίπτωση που δεν υπάρχει και πέμπτος αντιπρόεδρος της Βουλής.

Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να προτείνει για την κάλυψη της θέσης την Έλενα Ακρίτα, με τη Ρένα Δούρου να γνωστοποιεί την επιλογή του κόμματος.

Αναφερόμενη στην Έλενα Ακρίτα, η Ρένα Δούρου είχε δηλώσει: «Νομίζω ότι δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου».



Με βάση, ωστόσο, τις νεότερες πληροφορίες από πηγές της ΝΔ, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν πρόκειται να στηρίξουν την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη συγκεκριμένη θέση.
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