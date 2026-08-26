Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής
Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής
Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
Την Έλενα Ακρίτα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής, όπως έκανε γνωστό η Ρένα Δούρου με δήλωσή της.
«Νομίζω ότι δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου», τόνισε η Ρένα Δούρου.
Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.
«Νομίζω ότι δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου», τόνισε η Ρένα Δούρου.
Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.
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