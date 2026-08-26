Ξεκόλλησε η βελόνα του ΣΥΡΙΖΑ «κλέβοντας» μια μονάδα από την ΕΛ.Α.Σ: Απέναντι στον Τσίπρα με σημαία το 2015 στη ΔΕΘ
Ξεκόλλησε η βελόνα του ΣΥΡΙΖΑ «κλέβοντας» μια μονάδα από την ΕΛ.Α.Σ: Απέναντι στον Τσίπρα με σημαία το 2015 στη ΔΕΘ
Η οργανωτική ανασυγκρότηση της Κουμουνδούρου ενισχύεται από το ρεύμα επιστροφής στελεχών τα οποία είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως την περίοδο της Προεδρίας του Στέφανου Κασσελάκη
Περισσότερες από πέντε ώρες διήρκεσε χθες η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα μέλη της οποίας επιχείρησαν τόσο έναν σύντομο απολογισμό της ανταπολιτευτικής δράσης του κόμματος κατά τη θερινή περίοδο, όσο και έναν πρώτο πολιτικό σχεδιασμό, για το “καυτό” πολιτικά φθινόπωρο.
Η ατμόσφαιρα, ωστόσο, στον έβδομο όροφο της Κουμουνδούρου, όπου προσήλθαν τα κορυφαία στελέχη, ανάμεσα στα οποία η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς ήταν κάτι περισσότερο από θερμή, καθώς η δημοσκόπηση της εταιρίας Interview, που ανίχνευσε τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο 2%, δηλαδή μια μονάδα πάνω από την προηγούμενη ακριβώς μέτρηση, φαίνεται να δημιουργεί τους πρώτους οιωνούς για την πολιτική επιβίωση της Κουμουνδούρου. Εκτός από το ζωτικό, αριθμητικό δεδομένο, το πλέον αισιόδοξο συμπέρασμα για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι πως η μία μονάδα που φαίνεται να κερδίζει η Κουμουνδούρου, αφαιρείται από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνοντας την κινητικότητα που καταγράφουν στελέχη του πάλαι ποτέ κυβερνητικού κόμματος στις καθημερινές τους επαφές.
Στο πλαίσιο αυτό, γύρω από την Κουμουνδούρου συσπειρώνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι από όλο το αντιπολιτευτικό φάσμα, εκτιμώντας πως η μαχητική στάση του κόμματος μέσα στον Αύγουστο πρέπει να υποστηριχθεί με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.
Την ίδια στιγμή, η οργανωτική ανασυγκρότηση της Κουμουνδούρου ενισχύεται από το ρεύμα επιστροφής στελεχών τα οποία είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κυρίως την περίοδο της Προεδρίας του Στέφανου Κασσελάκη, ενώ σε ανοιχτή γραμμή βρίσκεται η Κουμουνδούρου και με εν ενεργεία βουλευτές και στελέχη προερχόμενα από την Νέα Αριστερά. Εξάλλου, πληροφορίες θέλουν βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να κάνουν τώρα δεύτερες σκέψεις για τυχόν “ολική επαναφορά” τους, καθώς αν ενισχυθεί και άλλο η τάση ανάκαμψης του κόμματος, τότε το όριο του 3% για την είσοδό του στη Βουλή, θα φαντάζει ως πιθανό σενάριο.
Το διακριτό, αυτό, μικροκλίμα που φαίνεται να διαμορφώνεται γύρω από την συλλογική ηγεσία αναμένεται να γίνει ακόμη πιο ορατό τις ημέρες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα μετέχει με ενισχυμένο μπλοκ στο συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου, προγραμματίζοντας, ωστόσο, διήμερη επίσκεψη στην συμπρωτεύουσα στις 10 και 11 του ίδιου μήνα. Ειδικότερα, για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου οργανώνεται η σύσκεψη της ηγεσίας του κόμματος με τους παραγωγικούς φορείς, ενώ την επομένη θα ακολουθήσει συνάντηση με τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα, Συνέντευξη Τύπου και κεντρική ομιλία των στελεχών του κόμματος, σε χώρο εντός του εκθεσιακού κέντρου.
Ζώντας, ωστόσο, την πρωτόγνωρη συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του αντιμέτωπος με τον πρώην φυσικό ηγέτη του στη ΔΕΘ, η κομματική στάση που θα κρατήσει στον Αλέξη Τσίπρα απασχόλησε βαθιά τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου. Σε μια πρώτη γραμμή άμυνας, τα κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου αναμένεται να τονίζουν πως ο πρώην Πρωθυπουργός είναι εκείνος που απομακρύνθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και όχι το αντίθετο, κραδαίνοντας, την ίδια ώρα, την σημαία της “ιδιοκτησίας” της κυβέρνησης του 2015.
Δεν αποτελεί κοινό μυστικό πως στελέχη της ΕΛ.Α.Σ είτε αποφεύγουν, είτε τοποθετούνται διαφορετικά σε σχέση με στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης της “πρώτη φορά Αριστεράς”, με την Κουμουνδούρου να εκτιμά πως η κεντρώα στροφή του Αλέξη Τσίπρα άφησε κενό όλο το γήπεδο, προκειμένου να σκοράρουν με μια πιο... ριζοσπαστική τακτική, σε μια στιγμή, μάλιστα, συρρίκνωσης στις δημοσκοπήσεις του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.
Ταυτόχρονα, μπορεί η Χαριλάου Τρικούπη να μη βγήκε κερδισμένη από τα ευρήματα της χθεσινής δημοσκόπησης της Interview, αλλά αυτά διαβάστηκαν, κατά πληροφορίες, σε βάθος, με την έμφαση να επικεντρώνεται στην καταγραφή -για πρώτη φορά- καθοδικής πορείας της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.
Ακόμη και αν δεν το καταμαρτυρούν δημόσια, στελέχη του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η χθεσινή δημοσκόπηση έθεσε τέλος στον “μήνα του μέλιτος” για τον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ το γεγονός ότι η πτώση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα οφείλεται σε επιστροφές ψηφοφόρων στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αυτή η τάση να συνοδευθεί με επιστροφή στην μήτρα της Κουμουνδούρου σημερινών ανεξάρτητων βουλευτών, με το ΠΑΣΟΚ να δρομολογεί την ένταξη ορισμένων εξ' αυτών στους κόλπους του, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Η ατμόσφαιρα, ωστόσο, στον έβδομο όροφο της Κουμουνδούρου, όπου προσήλθαν τα κορυφαία στελέχη, ανάμεσα στα οποία η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς ήταν κάτι περισσότερο από θερμή, καθώς η δημοσκόπηση της εταιρίας Interview, που ανίχνευσε τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο 2%, δηλαδή μια μονάδα πάνω από την προηγούμενη ακριβώς μέτρηση, φαίνεται να δημιουργεί τους πρώτους οιωνούς για την πολιτική επιβίωση της Κουμουνδούρου. Εκτός από το ζωτικό, αριθμητικό δεδομένο, το πλέον αισιόδοξο συμπέρασμα για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι πως η μία μονάδα που φαίνεται να κερδίζει η Κουμουνδούρου, αφαιρείται από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνοντας την κινητικότητα που καταγράφουν στελέχη του πάλαι ποτέ κυβερνητικού κόμματος στις καθημερινές τους επαφές.
Το παρασκήνιοΤόσο το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά απέναντι στο ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους, όσο και σε αυτό των ιδιωτικών πανεπιστημίων μοιάζει να εκτιμάται από το παραδοσιακό ακροατήριο του χώρου, που παρατηρεί με προσοχή την ιδεολογική διαφοροποίηση του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Καθόλου τυχαία, με άρθρο του στην “Εφημερίδα των Συντακτών” ο πρώην Υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης (παρότι έχει παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ) αναφέρει πως “δυστυχώς, κάποιοι θεωρούν ότι η πολιτική αποδόμησης της κοινωνίας, απορρύθμισης και συσσώρευσης των επαγγελμάτων πρέπει να διατηρηθεί ως «πραγματικότητα”, “φωτογραφίζοντας” εμμέσως πλην σαφώς τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛ.Α.Σ, Κώστα Γαβρόγλου και Ιωάννας Λαλιώτου, σε ένα άρθρο που επιγράφεται, ούτως ή άλλως, “Αφού δεν μιλούν αυτοί που οφείλουν…”.
Στο πλαίσιο αυτό, γύρω από την Κουμουνδούρου συσπειρώνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι από όλο το αντιπολιτευτικό φάσμα, εκτιμώντας πως η μαχητική στάση του κόμματος μέσα στον Αύγουστο πρέπει να υποστηριχθεί με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.
Την ίδια στιγμή, η οργανωτική ανασυγκρότηση της Κουμουνδούρου ενισχύεται από το ρεύμα επιστροφής στελεχών τα οποία είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κυρίως την περίοδο της Προεδρίας του Στέφανου Κασσελάκη, ενώ σε ανοιχτή γραμμή βρίσκεται η Κουμουνδούρου και με εν ενεργεία βουλευτές και στελέχη προερχόμενα από την Νέα Αριστερά. Εξάλλου, πληροφορίες θέλουν βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να κάνουν τώρα δεύτερες σκέψεις για τυχόν “ολική επαναφορά” τους, καθώς αν ενισχυθεί και άλλο η τάση ανάκαμψης του κόμματος, τότε το όριο του 3% για την είσοδό του στη Βουλή, θα φαντάζει ως πιθανό σενάριο.
Επιστροφές και διεργασίες
Το διακριτό, αυτό, μικροκλίμα που φαίνεται να διαμορφώνεται γύρω από την συλλογική ηγεσία αναμένεται να γίνει ακόμη πιο ορατό τις ημέρες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα μετέχει με ενισχυμένο μπλοκ στο συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου, προγραμματίζοντας, ωστόσο, διήμερη επίσκεψη στην συμπρωτεύουσα στις 10 και 11 του ίδιου μήνα. Ειδικότερα, για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου οργανώνεται η σύσκεψη της ηγεσίας του κόμματος με τους παραγωγικούς φορείς, ενώ την επομένη θα ακολουθήσει συνάντηση με τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα, Συνέντευξη Τύπου και κεντρική ομιλία των στελεχών του κόμματος, σε χώρο εντός του εκθεσιακού κέντρου.
Ζώντας, ωστόσο, την πρωτόγνωρη συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του αντιμέτωπος με τον πρώην φυσικό ηγέτη του στη ΔΕΘ, η κομματική στάση που θα κρατήσει στον Αλέξη Τσίπρα απασχόλησε βαθιά τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου. Σε μια πρώτη γραμμή άμυνας, τα κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου αναμένεται να τονίζουν πως ο πρώην Πρωθυπουργός είναι εκείνος που απομακρύνθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και όχι το αντίθετο, κραδαίνοντας, την ίδια ώρα, την σημαία της “ιδιοκτησίας” της κυβέρνησης του 2015.
Με σημαία την «ιδιοκτησία»
Δεν αποτελεί κοινό μυστικό πως στελέχη της ΕΛ.Α.Σ είτε αποφεύγουν, είτε τοποθετούνται διαφορετικά σε σχέση με στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης της “πρώτη φορά Αριστεράς”, με την Κουμουνδούρου να εκτιμά πως η κεντρώα στροφή του Αλέξη Τσίπρα άφησε κενό όλο το γήπεδο, προκειμένου να σκοράρουν με μια πιο... ριζοσπαστική τακτική, σε μια στιγμή, μάλιστα, συρρίκνωσης στις δημοσκοπήσεις του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.
Ταυτόχρονα, μπορεί η Χαριλάου Τρικούπη να μη βγήκε κερδισμένη από τα ευρήματα της χθεσινής δημοσκόπησης της Interview, αλλά αυτά διαβάστηκαν, κατά πληροφορίες, σε βάθος, με την έμφαση να επικεντρώνεται στην καταγραφή -για πρώτη φορά- καθοδικής πορείας της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.
Ανακούφιση και στο ΠΑΣΟΚ
Ακόμη και αν δεν το καταμαρτυρούν δημόσια, στελέχη του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η χθεσινή δημοσκόπηση έθεσε τέλος στον “μήνα του μέλιτος” για τον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ το γεγονός ότι η πτώση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα οφείλεται σε επιστροφές ψηφοφόρων στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αυτή η τάση να συνοδευθεί με επιστροφή στην μήτρα της Κουμουνδούρου σημερινών ανεξάρτητων βουλευτών, με το ΠΑΣΟΚ να δρομολογεί την ένταξη ορισμένων εξ' αυτών στους κόλπους του, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
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