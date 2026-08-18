Μοιραστήκαμε το ίδιο γραφείο και την ίδια τήβεννο: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Ευάγγελου Βενιζέλου στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

«Κατάφερε να μείνει πάντα νέος» σημειώνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και προσθέτει πως αποχαιρετά «το φωτεινό μυαλό του, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος, τη συστολή που καταβάθος τον χαρακτήριζε