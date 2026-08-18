Μοιραστήκαμε το ίδιο γραφείο και την ίδια τήβεννο: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Ευάγγελου Βενιζέλου στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά
Μοιραστήκαμε το ίδιο γραφείο και την ίδια τήβεννο: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Ευάγγελου Βενιζέλου στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά
«Κατάφερε να μείνει πάντα νέος» σημειώνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και προσθέτει πως αποχαιρετά «το φωτεινό μυαλό του, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος, τη συστολή που καταβάθος τον χαρακτήριζε
Με ένα συγκινητικό κείμενο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αποχαιρέτησε τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά ο οποίος έφυγε από τη ζωή, σήμερα (18/08) σε ηλικία 89 χρόνων. Όπως αναφέρει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, οι δυο τους ήταν συγκάτοικοι στο ίδιο γραφείο στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης ενώ είχαν μοιραστεί και την ίδια τήβεννο.
«Κατάφερε να μείνει πάντα νέος» σημειώνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και προσθέτει πως αποχαιρετά «το φωτεινό μυαλό του, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος, τη συστολή που καταβάθος τον χαρακτήριζε, την ευγένεια με την οποία χειριζόταν τις πολιτικές διαφωνίες, την ικανότητα του να αναθεωρεί».
Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη και αγάπη τον συγκάτοικό μου στο ίδιο γραφείο στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, τον χρήστη της ίδιας τηβέννου, αυτής του παιδικού του φίλου και δασκάλου μου Δημήτρη Τσάτσου.
Αποχαιρετώ το φωτεινό μυαλό του, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος, τη συστολή που καταβάθος τον χαρακτήριζε, την ευγένεια με την οποία χειριζόταν τις πολιτικές διαφωνίες, την ικανότητα του να αναθεωρεί.
Η Φωτεινή που φώτισε τη ζωή του τώρα καλείται να διαφυλάξει μια μεγάλη παρακαταθήκη.
«Κατάφερε να μείνει πάντα νέος» σημειώνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και προσθέτει πως αποχαιρετά «το φωτεινό μυαλό του, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος, τη συστολή που καταβάθος τον χαρακτήριζε, την ευγένεια με την οποία χειριζόταν τις πολιτικές διαφωνίες, την ικανότητα του να αναθεωρεί».
Το «αντίο» του Ευάγγελου Βενιζέλου για τον Κωνσταντίνο ΤσουκαλάΟ Κωνσταντίνος Τσουκαλάς κατάφερε να μείνει πάντα νέος αναζητώντας διαρκώς νέες ερμηνευτικές προτάσεις, ενώ αυτές που είχε αναδείξει πριν πενήντα και πλέον χρόνια ως εργαλεία για την κατανόηση της ελληνικής κοινωνίας έχουν καταστεί εδώ και δεκαετίες κοινής αποδοχής.
Αποχαιρετώ με μεγάλη θλίψη και αγάπη τον συγκάτοικό μου στο ίδιο γραφείο στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, τον χρήστη της ίδιας τηβέννου, αυτής του παιδικού του φίλου και δασκάλου μου Δημήτρη Τσάτσου.
Αποχαιρετώ το φωτεινό μυαλό του, τη χάρη του λόγου του, το μοναδικό του ύφος, τη συστολή που καταβάθος τον χαρακτήριζε, την ευγένεια με την οποία χειριζόταν τις πολιτικές διαφωνίες, την ικανότητα του να αναθεωρεί.
Η Φωτεινή που φώτισε τη ζωή του τώρα καλείται να διαφυλάξει μια μεγάλη παρακαταθήκη.
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