Αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου: Το «αντίο» του Αλέξη Τσίπρα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά
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Αλέξης Τσίπρας Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου: Το «αντίο» του Αλέξη Τσίπρα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

Ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην σύζυγο του ακαδημαϊκού και τους οικείους του

Αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου: Το «αντίο» του Αλέξη Τσίπρα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά
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Το δικό του «αντίο» στον ακαδημαϊκό Κωνσταντίνο Τσουκαλά είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Στη Φωτεινή και τους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.



Υπενθυμίζεται πως ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων και με την πορεία του σφράγισε την ελληνική κοινωνιολογία, την επιστημονική έρευνα και την πνευματική ζωή του τόπου.
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