Αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου: Το «αντίο» του Αλέξη Τσίπρα στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν από τους σημαντικότερους διανοητές του τόπου μας, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.



Στη Φωτεινή και τους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. pic.twitter.com/NRGHMapUsH