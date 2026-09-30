1.150.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου από το protothema.gr
ΕΛΛΑΔΑ

1.150.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου από το protothema.gr

Σταθερά στην πρώτη θέση των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης

1.150.000 μοναδικοί χρήστες ενημερώθηκαν χθες Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου από το protothema.gr
1.150.000 μοναδικοί χρήστες επέλεξαν χθες Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου το protothema.gr για να ενημερωθούν για όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως αυτά καταγράφονται από την Google Analytics.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ημέρας:

Μοναδικοί χρήστες: 1.150.000

Από κινητό: 67%
Από υπολογιστή: 22%
Από tablet: 1%

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UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

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