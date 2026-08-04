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Πώς αναχαιτίστηκε η μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antinero, βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά στη Δυτική Αττική Πυροσβεστική Αντιπυρικές ζώνες Ψάθα

Πώς αναχαιτίστηκε η μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antinero, βίντεο και φωτογραφίες

Τι είναι οι ειδικές αντιπυρικές ζώνες «Antinero», που έσωσαν μεγάλο τμήμα της δασικής περιοχής το βράδυ της Δευτέρας (3/8)

Πώς αναχαιτίστηκε η μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antinero, βίντεο και φωτογραφίες
49 ΣΧΟΛΙΑ
Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα υπάρχουν ενεργές εστίες στη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Αυτή τη στιγμή τα πιο ανησυχητικά μέτωπα της φωτιάς εντοπίζονται στη Λούμπα και στη Λάκκα Καλογήρου. Στο σημείο επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς τα εναέρια μέσα καθηλώθηκαν πριν από λίγο λόγω νύχτας. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Στην περιοχή της Ψάθας η πυρκαγιά κατέκαψε μεγάλο τμήμα του δάσος, όχι, όμως, τα πεύκα, γεγονός που γεννά το ερώτημα «γιατί;».

Όπως εξηγεί σε μία ανάρτησή του στο Facebook, ένα μέλος της ομάδας ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ Μάνδρα-Ερυθρές-Βίλια-Οινόη «για έναν μυστήριο λόγο η φωτιά σε μεγάλο τμήμα του δάσους δεν έκαψε τα πεύκα από πάνω και η φωτιά πέρασε μόνο στον υποόροφο του δάσους (τα πεύκα αυτά είναι κάτω πορτοκαλί και πάνω πράσινα οπότε θα συνεχίσουν να κάνουν φωτοσύνθεση και άλλες βιοχημικές λειτουργίες για να παραμείνουν ζωντανά ενώ τα πορτοκαλί θα ξεραθούν)».

Αρμόδιες πηγές της Πυροσβεστικής διευκρίνισαν ότι ο λόγος που δεν κάηκαν τα πεύκα της περιοχής δεν οφείλεται σε κάποιον «μυστηριώδη» ή τυχαίο παράγοντα, αλλά χάρις τις αντιπυρικές ζώνες «Antinero» που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για αντιπυρικές ζώνες πρόληψης, αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς, οι οποίες γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν. Το σύστημα «Antinero» είναι το εθνικό πρόγραμμα προληπτικών καθαρισμών και προστασίας των δασών. Βασικός του στόχος είναι η μείωση της καύσιμης ύλης και η ανάσχεση των δασικών πυρκαγιών.

Αυτού του είδους οι ζώνες ανοίχτηκαν το βράδυ της Δευτέρας (3/8) την ώρα που έκαιγε η μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Ψάθας και ήταν ο βασικός λόγος που αναχαιτίστηκε το πύρινο μέτωπο. Μηχανήματα έργου και ειδικά μηχανήματα της Πυροσβεστικής άνοιξαν δρόμους μέσα στο δάσος και εμπόδισαν την επέλαση της φωτιάς. 

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στο Πεδίο Βολής Κανδυλιου, όπου μία μπουλντόζα κυριολεκτικά δίπλα στη φωτιά ανοίγει μία ζώνη «Antinero» και αποτρέπει την εξάπλωσή της.


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Δείτε φωτογραφίας από τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών «Antinero» στην Ψάθα:

Πώς αναχαιτίστηκε η μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antinero, βίντεο και φωτογραφίες

Πώς αναχαιτίστηκε η μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antinero, βίντεο και φωτογραφίες
Πώς αναχαιτίστηκε η μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antinero, βίντεο και φωτογραφίες
Πώς αναχαιτίστηκε η μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antinero, βίντεο και φωτογραφίες
Πώς αναχαιτίστηκε η μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antinero, βίντεο και φωτογραφίες
Πώς αναχαιτίστηκε η μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antinero, βίντεο και φωτογραφίες

Πώς αναχαιτίστηκε η μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antinero, βίντεο και φωτογραφίες
Η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορρά προς νότο στην περιοχή Αγίου Νεκταριου- Κρύο Πηγάδι - Αγία Παρασκευή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει την πορεία της πυρκαγιάς που ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά με κίνδυνο για Βίλια

Πώς αναχαιτίστηκε η μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, ο ρόλος που έπαιξαν οι ζώνες antinero, βίντεο και φωτογραφίες
Η μεγάλη αντιπυρική ζώνη που έγινε βορειοανατολικά του Αγίου Νεκταριου για να αποκλειστεί η επέκταση της πυρκαγιάς προς Βίλια και Πάρνηθα
49 ΣΧΟΛΙΑ

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