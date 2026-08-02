Μαρινάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας

Τα ειλικρινή του συλλυπτήρια στην οικογένεια του Γιάννη Βαρβιτσώτη, που πέθανε σήμερα στα 93 του χρόνια, εξέφρασε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος