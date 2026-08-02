Μαρινάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας
Μαρινάκης: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας
Τα ειλικρινή του συλλυπτήρια στην οικογένεια του Γιάννη Βαρβιτσώτη, που πέθανε σήμερα στα 93 του χρόνια, εξέφρασε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Τα ειλικρινή του συλλυπτήρια στην οικογένεια του Γιάννη Βαρβιτσώτη, που πέθανε σήμερα στα 93 του χρόνια, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.
«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη.
Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.
Αιωνία του η μνήμη.»
«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη.
Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.
Αιωνία του η μνήμη.»
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