Παρακολουθούμε στενά τις δραστηριότητες του Ισραήλ στην Κύπρο, λέει η Άγκυρα
Παρακολουθούμε στενά τις δραστηριότητες του Ισραήλ στην Κύπρο, λέει η Άγκυρα
Ο Γιασάρ Γκιουλέρ επιβεβαίωσε ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και πολιτικά μέτρα έναντι πιθανών απειλών
Η Άγκυρα επικαιροποιεί τη στρατιωτική ετοιμότητά της στην Κύπρο, προκειμένου να διασφαλίσει την «ασφάλεια της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου», σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ σε κοινοβουλευτική ερώτηση της αντιπολίτευσης.
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, επικαλούμενος τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στο νησί, επιβεβαίωσε ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και πολιτικά μέτρα έναντι πιθανών απειλών, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Σύμφωνα με την «Turkyie», με την απάντησή του ο Γκιουλέρ επιβεβαιώνει ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις αναθεωρούν και τα στρατιωτικά τους σχέδια στην Κύπρο, καθώς παρακολουθούν στενά την εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ, Ισραήλ, Ελλάδας και Ελληνοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Φροντίζοντας να διατηρήσουμε τις ευαίσθητες ισορροπίες στο νησί, η στάση στρατιωτικής ετοιμότητας με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (σ.σ. ψευδοκράτος) επικαιροποιείται σχολαστικά» δήλωσε ο Γκιουλέρ, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Χασάν Οζτουρκμέν.
Ο Οζτουρκμέν, στην ερώτησή του, είχε ζητήσει να ενημερωθεί για το πώς αντιδρά η Τουρκία στην εξελισσόμενη αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ, στην αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Ελλάδας και της «ελληνοκυπριακής διοίκησης» στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και εάν είχαν εντοπιστεί ισραηλινές πρωτοβουλίες που απειλούν την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας μέσω της Συρίας.
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, επικαλούμενος τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στο νησί, επιβεβαίωσε ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και πολιτικά μέτρα έναντι πιθανών απειλών, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων του Ισραήλ στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Σύμφωνα με την «Turkyie», με την απάντησή του ο Γκιουλέρ επιβεβαιώνει ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις αναθεωρούν και τα στρατιωτικά τους σχέδια στην Κύπρο, καθώς παρακολουθούν στενά την εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ, Ισραήλ, Ελλάδας και Ελληνοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο.
«Φροντίζοντας να διατηρήσουμε τις ευαίσθητες ισορροπίες στο νησί, η στάση στρατιωτικής ετοιμότητας με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκίας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (σ.σ. ψευδοκράτος) επικαιροποιείται σχολαστικά» δήλωσε ο Γκιουλέρ, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Χασάν Οζτουρκμέν.
Ο Οζτουρκμέν, στην ερώτησή του, είχε ζητήσει να ενημερωθεί για το πώς αντιδρά η Τουρκία στην εξελισσόμενη αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ, στην αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Ελλάδας και της «ελληνοκυπριακής διοίκησης» στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και εάν είχαν εντοπιστεί ισραηλινές πρωτοβουλίες που απειλούν την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας μέσω της Συρίας.
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