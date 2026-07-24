Ο Μητσοτάκης πάει στη Βουλή για το Σύνταγμα: Οι προτάσεις της ΝΔ και τα πυρά στο ΠΑΣΟΚ για το «παρών»
Ο Μητσοτάκης πάει στη Βουλή για το Σύνταγμα: Οι προτάσεις της ΝΔ και τα πυρά στο ΠΑΣΟΚ για το «παρών»
Σήμερα η παρέμβαση του πρωθυπουργού στη Βουλή πριν από την πρώτη ψηφοφορία - Στο επίκεντρο οι αλλαγές για ευθύνη υπουργών, Δημόσιο, άρθρο 16 και Δικαιοσύνη
Μπορεί να μην διαφαίνεται κανένα παράθυρο συνεννόησης μεταξύ της ΝΔ και τον κομμάτων της αντιπολίτευσης-τουλάχιστον πριν τις εκλογές του 2027-για τις παρεμβάσεις στα προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος, όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στην ατζέντα της Συνταγματικής Αναθεώρησης και αναμένεται να τοποθετηθεί σήμερα το μεσημέρι στη συζήτηση που γίνεται στην Ολομέλεια, λίγο πριν την πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες για τον καθορισμό των προς αναθεώρηση άρθρων.
Με δεδομένο ότι η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που παρουσίασε μια συνεκτική πρόταση για παρεμβάσεις σε πάνω από 30 άρθρα του Συντάγματος, ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του καταστατικού χάρτη της χώρας στον δρόμο για την Ελλάδα του 2030, ώστε και αυτό να εναρμονιστεί με τις προκλήσεις των καιρών. Μπορεί να αποσύρθηκε η πρόταση της ΝΔ για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή δια του αρμοδίου εισηγητή της πλειοψηφίας Ευριπίδη Στυλιανίδη και να υπάρχει έντονη περίσκεψη και για το αν θα πρέπει η θητεία του ΠτΔ να είναι μια και εξαετής, εντούτοις ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπεραμυνθεί της δουλειάς που έκανε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος στο πλαίσιο και της Επιτροπής που συστάθηκε στη Βουλή. Άλλωστε, δεν υπήρχε αυστηρή κομματική γραμμή, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, και κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο μιας συζήτησης για το Σύνταγμα που εξ ορισμού έχει αρκετά στοιχεία ελευθερίας για προσωπικές απόψεις.
Ο κ. Μητσοτάκης πάντως αναμένεται να εξαπολύσει τα βέλη του στην αντιπολίτευση που επέλεξε επί της ουσίας να μην συμμετάσχει στη συζήτηση, μη δίνοντας «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση ενόψει της νέας Βουλής που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αυτό συνιστά έμμεση αναγνώριση ότι η ΝΔ θα είναι και πάλι πρώτο κόμμα, ενώ στο στόχαστρο θα βρεθεί ιδίως το ΠΑΣΟΚ που συγκλίνει με τη ΝΔ σε αρκετά άρθρα, πλην όμως επιλέγει την οδό της αποχής στο προαναφερθέν πνεύμα. «Eίναι απαράδεκτο ένα θεσμικό -υποτίθεται- κόμμα, το οποίο ουσιαστικά συμφωνεί με παραπάνω από 15 από τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό "παρών"», είπε στην πρόσφατη Κ.Ο. της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. "Ένα «παρών» το οποίο τελικά κάνει το ΠΑΣΟΚ απόν από την μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας. Λυπάμαι ειλικρινά, καθώς μια τέτοια στάση ναρκοθετεί τον δρόμο προς μια συλλογική θεσμική αναγέννηση, τοποθετώντας τα κομματικά συμπλέγματα πάνω από το εθνικό συμφέρον", προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να προτάξει μια σειρά προς αναθεώρηση άρθρων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της ΝΔ, όπως η παρέμβαση στο άρθρο 86. Με βάση τη «γαλάζια» πρόταση αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες υπουργών, με ουσιαστικό ρόλο της δικαστικής εξουσίας και κατάργηση του «αμελλητί», ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι η Βουλή δεν θα μετατρέπεται σε δικαστήριο με βάση κομματικές σκοπιμότητες. Πάντως, η τελική απόφαση για άσκηση ή μη δίωξης θα εξακολουθεί να εναπόκειται στη Βουλή.
Επίσης, η ΝΔ προτάσσει τον επαναπροσδιορισμό της μονιμότητας στο Δημόσιο μέσω της αξιολόγησης, τον δημοσιονομικό «κόφτη» που εισηγείται για το Σύνταγμα, την απαγόρευση επιβολής ετεροχρονισμένων φόρων, την ενίσχυση του ρόλου των λειτουργών της Δικαιοσύνης για την επιλογή της ηγεσίας της, αλλά και την αλλαγή στο άρθρο 16 για να μπορούν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στα άρθρα για τη στέγη, την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική κρίση.
Με δεδομένο ότι η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που παρουσίασε μια συνεκτική πρόταση για παρεμβάσεις σε πάνω από 30 άρθρα του Συντάγματος, ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του καταστατικού χάρτη της χώρας στον δρόμο για την Ελλάδα του 2030, ώστε και αυτό να εναρμονιστεί με τις προκλήσεις των καιρών. Μπορεί να αποσύρθηκε η πρόταση της ΝΔ για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή δια του αρμοδίου εισηγητή της πλειοψηφίας Ευριπίδη Στυλιανίδη και να υπάρχει έντονη περίσκεψη και για το αν θα πρέπει η θητεία του ΠτΔ να είναι μια και εξαετής, εντούτοις ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπεραμυνθεί της δουλειάς που έκανε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος στο πλαίσιο και της Επιτροπής που συστάθηκε στη Βουλή. Άλλωστε, δεν υπήρχε αυστηρή κομματική γραμμή, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, και κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο μιας συζήτησης για το Σύνταγμα που εξ ορισμού έχει αρκετά στοιχεία ελευθερίας για προσωπικές απόψεις.
Ο κ. Μητσοτάκης πάντως αναμένεται να εξαπολύσει τα βέλη του στην αντιπολίτευση που επέλεξε επί της ουσίας να μην συμμετάσχει στη συζήτηση, μη δίνοντας «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση ενόψει της νέας Βουλής που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αυτό συνιστά έμμεση αναγνώριση ότι η ΝΔ θα είναι και πάλι πρώτο κόμμα, ενώ στο στόχαστρο θα βρεθεί ιδίως το ΠΑΣΟΚ που συγκλίνει με τη ΝΔ σε αρκετά άρθρα, πλην όμως επιλέγει την οδό της αποχής στο προαναφερθέν πνεύμα. «Eίναι απαράδεκτο ένα θεσμικό -υποτίθεται- κόμμα, το οποίο ουσιαστικά συμφωνεί με παραπάνω από 15 από τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό "παρών"», είπε στην πρόσφατη Κ.Ο. της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. "Ένα «παρών» το οποίο τελικά κάνει το ΠΑΣΟΚ απόν από την μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας. Λυπάμαι ειλικρινά, καθώς μια τέτοια στάση ναρκοθετεί τον δρόμο προς μια συλλογική θεσμική αναγέννηση, τοποθετώντας τα κομματικά συμπλέγματα πάνω από το εθνικό συμφέρον", προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
Οι βασικές αλλαγές
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να προτάξει μια σειρά προς αναθεώρηση άρθρων που περιλαμβάνονται στην πρόταση της ΝΔ, όπως η παρέμβαση στο άρθρο 86. Με βάση τη «γαλάζια» πρόταση αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες υπουργών, με ουσιαστικό ρόλο της δικαστικής εξουσίας και κατάργηση του «αμελλητί», ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι η Βουλή δεν θα μετατρέπεται σε δικαστήριο με βάση κομματικές σκοπιμότητες. Πάντως, η τελική απόφαση για άσκηση ή μη δίωξης θα εξακολουθεί να εναπόκειται στη Βουλή.
Επίσης, η ΝΔ προτάσσει τον επαναπροσδιορισμό της μονιμότητας στο Δημόσιο μέσω της αξιολόγησης, τον δημοσιονομικό «κόφτη» που εισηγείται για το Σύνταγμα, την απαγόρευση επιβολής ετεροχρονισμένων φόρων, την ενίσχυση του ρόλου των λειτουργών της Δικαιοσύνης για την επιλογή της ηγεσίας της, αλλά και την αλλαγή στο άρθρο 16 για να μπορούν να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στα άρθρα για τη στέγη, την τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική κρίση.
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