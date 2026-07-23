Εκδήλωση Μπελέρη στην Αργυρούπολη για τα δύο χρόνια παρουσίας του στο Ευρωκοινοβούλιο: Έδωσα μια μάχη για τον Ελληνισμό
Εκδήλωση Μπελέρη στην Αργυρούπολη για τα δύο χρόνια παρουσίας του στο Ευρωκοινοβούλιο: Έδωσα μια μάχη για τον Ελληνισμό
Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Απέδειξε πως υπάρχει η Ελλάδα που σκεπάζει όλους τους πολίτες της, είτε είναι στη Χιμάρα, είτε στην Κύπρο είτε σε όλον τον κόσμο».
Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε στην Αργυρούπολη την Τετάρτη η εκδήλωση που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντης Μπελέρης, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Τιράνων και την έναρξη της παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της κυβέρνησης, της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης.
Κατά την ομιλία του, ο Φρέντης Μπελέρης ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στη στήριξη που, όπως είπε, έλαβε από την πρώτη στιγμή από την ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της προσωπικής του περιπέτειας.
«Έδωσα μια μάχη όχι για τον εαυτό μου αλλά και για τον Ελληνισμό. Σήμερα, η φωνή του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού αντηχεί δυνατά στις Βρυξέλλες», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε και στην ημέρα της επιστροφής του στις αλβανικές φυλακές, μετά την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνοντας:
«Σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, αφού είχα ορκιστεί στις 16 Ιουλίου Ευρωβουλευτής, επέστρεψα στις αλβανικές φυλακές, σε αντίθεση με όσους πίστευαν ότι δε θα το πράξω. Επέστρεψα, γιατί δεν μπορούσα να προδώσω την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Χιμάρας, αλλά και όλων των Ελλήνων».
Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι «απέδειξε πως υπάρχει η Ελλάδα που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και σκεπάζει όλους τους πολίτες της, είτε είναι στη Χιμάρα, είτε στην Κύπρο είτε σε όλον τον κόσμο».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο βουλευτής Α’ Αθηνών Άγγελος Συρίγος, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρώτη συνάντησή του με τη μητέρα του Φρέντη Μπελέρη στη Χιμάρα, μετά τη σύλληψή του από τις αλβανικές αρχές. Όπως ανέφερε, όταν της είπε να μην ανησυχεί, εκείνη του απάντησε: «Δεν στεναχωριέμαι. Ο Φρέντης κάνει το καθήκον του προς την Πατρίδα μας».
«Και η αλήθεια είναι ότι με τέτοιους ανθρώπους, η χώρα μας δεν έχει τίποτα να φοβάται», σημείωσε ο κ. Συρίγος.
Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της κυβέρνησης, της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορείς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης.
Κατά την ομιλία του, ο Φρέντης Μπελέρης ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στη στήριξη που, όπως είπε, έλαβε από την πρώτη στιγμή από την ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της προσωπικής του περιπέτειας.
Το «ευχαριστώ» στον Μητσοτάκη: Απέδειξε πως υπάρχει η Ελλάδα που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας
«Έδωσα μια μάχη όχι για τον εαυτό μου αλλά και για τον Ελληνισμό. Σήμερα, η φωνή του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού αντηχεί δυνατά στις Βρυξέλλες», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε και στην ημέρα της επιστροφής του στις αλβανικές φυλακές, μετά την εκλογή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνοντας:
«Σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, αφού είχα ορκιστεί στις 16 Ιουλίου Ευρωβουλευτής, επέστρεψα στις αλβανικές φυλακές, σε αντίθεση με όσους πίστευαν ότι δε θα το πράξω. Επέστρεψα, γιατί δεν μπορούσα να προδώσω την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Χιμάρας, αλλά και όλων των Ελλήνων».
Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι «απέδειξε πως υπάρχει η Ελλάδα που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και σκεπάζει όλους τους πολίτες της, είτε είναι στη Χιμάρα, είτε στην Κύπρο είτε σε όλον τον κόσμο».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο βουλευτής Α’ Αθηνών Άγγελος Συρίγος, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρώτη συνάντησή του με τη μητέρα του Φρέντη Μπελέρη στη Χιμάρα, μετά τη σύλληψή του από τις αλβανικές αρχές. Όπως ανέφερε, όταν της είπε να μην ανησυχεί, εκείνη του απάντησε: «Δεν στεναχωριέμαι. Ο Φρέντης κάνει το καθήκον του προς την Πατρίδα μας».
Αγγελος Συρίγος: «Με τέτοιους ανθρώπους, η χώρα μας δεν έχει τίποτα να φοβάται»
«Και η αλήθεια είναι ότι με τέτοιους ανθρώπους, η χώρα μας δεν έχει τίποτα να φοβάται», σημείωσε ο κ. Συρίγος.
Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του αγώνα του Φρέντη Μπελέρη, επισημαίνοντας ότι έστειλε τρία σημαντικά μηνύματα.
Σταύρος Παπασταύρου: «Ο αγώνας του Φρέντη έστειλε τρία ηχηρά μηνύματα»
«Ο αγώνας του Φρέντη έστειλε τρία ηχηρά μηνύματα», ανέφερε, σημειώνοντας αρχικά ότι «ο Ελληνισμός απαιτεί αγώνα. Τίποτα δεν μας χαρίζεται και τίποτα δεν μας εκχωρείται χωρίς προσπάθεια».
Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, η υπόθεση Μπελέρη δημιούργησε «ένα κίνημα», καθώς «άγγιξε μια βαθιά φλόγα που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους της παράταξής μας: την αγάπη για την ελευθερία και την πατρίδα». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προσωπική διάσταση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι «όταν μένεις πιστός στις αξίες και στις αρχές σου, δεν λυγίζεις». «Μπορεί να δεχθείς χτυπήματα, μπορεί να πέσεις, αλλά βρίσκεις τη δύναμη να σηκωθείς ξανά. Στο τέλος, το καλό νικά, η αλήθεια δικαιώνεται και κάθε τίμιος αγώνας βρίσκει τη δικαίωσή του», κατέληξε ο υπουργός.
Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κ.κ. Σοφία Βούλτεψη, Φώντας Μπαραλιάκος, Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Αντωνίου, Ζωή Ράπτη, Ζέττα Μακρή, Διονύσης Σταμενίτης, Γιάννης Πασχαλίδης και Άγγελος Συρίγος, ο πρ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός ε.α., κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, ο πρ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λευτέρης Οικονόμου, ο πρ. Υπουργός, κ. Αναστάσιος Λιάσκος, ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού, κ. Νικόλαος Τσιλίφης, ο Πρόεδρος ΚΕΑΔ, κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο πρ. Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο πρ. Δήμαρχος Πύλου και Γ.Γ. της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Καφαντάρης, ο πρ. Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.κ. Θωμάς Πιτούλης, Χάρης Ρώμας, Σταύρος Βοϊδονικόλας, Χρήστος Παΐσιος, Δημήτρης Καφαντάρης, Χάρης Λαζάνης, ο Διοικητής του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας, κ. Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Παίδων», κ. Αναστάσιος Μίχας, ο πολιτευτής της ΝΔ, κ. Μπάμπης Καραθάνος, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ.
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