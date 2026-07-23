Εκδήλωση Μπελέρη στην Αργυρούπολη για τα δύο χρόνια παρουσίας του στο Ευρωκοινοβούλιο: Έδωσα μια μάχη για τον Ελληνισμό

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Απέδειξε πως υπάρχει η Ελλάδα που σκεπάζει όλους τους πολίτες της, είτε είναι στη Χιμάρα, είτε στην Κύπρο είτε σε όλον τον κόσμο».