Ο Κικίλιας βράβευσε τη ναυαγοσώστρια που έσωσε επτά λουόμενους, ανάμεσα τους και δύο παιδιά, στην Κεφαλονιά

Η βράβευση στο πρόσωπο της Σοφίας Κασπίρη αφορά όλους τους άνδρες και τις γυναίκες ναυαγοσώστριες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής