«Το ETCS σήμερα δεν λειτουργεί»: Τι είπε ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στη Βουλή
«Το ETCS σήμερα δεν λειτουργεί»: Τι είπε ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στη Βουλή
Ο Χρήστος Παληός ανέφερε ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί - Τι απάντησε σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη
Το σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών ETCS δεν λειτουργεί σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο, παρότι είναι εγκατεστημένο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, μιλώντας στην ακρόαση των υποψηφίων για πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στην επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής.
Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Παληός είπε ότι το ETCS είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο στα περισσότερα τμήματα του δικτύου, ενώ στα υπόλοιπα βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης. «Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS», είπε χαρακτηριστικά.
Το ETCS είναι το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και αυτόματης πέδησης, που παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των συρμών και μπορεί να ακινητοποιήσει αυτόματα ένα τρένο σε περίπτωση παραβίασης ερυθρού σηματοδότη ή υπέρβασης ταχύτητας. Η απουσία του θεωρήθηκε κρίσιμη μετά την τραγωδία των Τεμπών.
Ο κ. Παληός ανέφερε ότι από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη υπάρχει εγκατεστημένο ETCS πλην ενός τμήματος λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Επίσης, τα τμήματα από Πλατύ έως Θεσσαλονίκη και από Κιάτο έως Ροδοδάφνη είναι εγκατεστημένα και αδειοδοτημένα από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένονται εγκρίσεις και για τα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου.
Σύμφωνα με τον κ. Παληό σήμερα λειτουργούν 115 συρμοί με ενταγμένο σύστημα ETCS. Όσον αφορά το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΜ), είπε ότι οι συστάσεις προς τον ΟΣΕ έχουν καλυφθεί, με νέο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας να έχει τεθεί σε εφαρμογή τον προηγούμενο μήνα.
Η κυρία Αποστολάκη κατήγγειλε παράλληλα τη διαδικασία επιλογής της νέας διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος ως εκτός του πλαισίου που θέτει ο ν. 5026/23 για τις διοικήσεις φορέων του Δημοσίου, κάνοντας λόγο για επιλογή «με βάση την παλιά και γνωστή μέθοδο των πολιτικών και κομματικών φίλων».
Αναφέρθηκε ειδικά στη θητεία του κ. Παληού την περίοδο 2019-2023, όταν διατηρούσε παράλληλα τις ιδιότητες του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ και του συμβούλου τεχνικών έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί θητείας Κώστα Αγοραστού.
Ο κ. Παληός απάντησε ότι στην ΕΡΓΟΣΕ «η μόνη αρμοδιότητα που είχε ήταν έλεγχος και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καμία άλλη αρμοδιότητα».
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Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Παληός είπε ότι το ETCS είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο στα περισσότερα τμήματα του δικτύου, ενώ στα υπόλοιπα βρίσκεται σε διαδικασία αδειοδότησης. «Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS», είπε χαρακτηριστικά.
Το ETCS είναι το ευρωπαϊκό σύστημα σηματοδότησης και αυτόματης πέδησης, που παρακολουθεί συνεχώς την ταχύτητα και τη θέση των συρμών και μπορεί να ακινητοποιήσει αυτόματα ένα τρένο σε περίπτωση παραβίασης ερυθρού σηματοδότη ή υπέρβασης ταχύτητας. Η απουσία του θεωρήθηκε κρίσιμη μετά την τραγωδία των Τεμπών.
Ο κ. Παληός ανέφερε ότι από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη υπάρχει εγκατεστημένο ETCS πλην ενός τμήματος λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Επίσης, τα τμήματα από Πλατύ έως Θεσσαλονίκη και από Κιάτο έως Ροδοδάφνη είναι εγκατεστημένα και αδειοδοτημένα από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένονται εγκρίσεις και για τα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου.
Σύμφωνα με τον κ. Παληό σήμερα λειτουργούν 115 συρμοί με ενταγμένο σύστημα ETCS. Όσον αφορά το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΜ), είπε ότι οι συστάσεις προς τον ΟΣΕ έχουν καλυφθεί, με νέο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας να έχει τεθεί σε εφαρμογή τον προηγούμενο μήνα.
Η κυρία Αποστολάκη κατήγγειλε παράλληλα τη διαδικασία επιλογής της νέας διοίκησης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος ως εκτός του πλαισίου που θέτει ο ν. 5026/23 για τις διοικήσεις φορέων του Δημοσίου, κάνοντας λόγο για επιλογή «με βάση την παλιά και γνωστή μέθοδο των πολιτικών και κομματικών φίλων».
Κριτική για τον διορισμό
Αναφέρθηκε ειδικά στη θητεία του κ. Παληού την περίοδο 2019-2023, όταν διατηρούσε παράλληλα τις ιδιότητες του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ και του συμβούλου τεχνικών έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας επί θητείας Κώστα Αγοραστού.
Ο κ. Παληός απάντησε ότι στην ΕΡΓΟΣΕ «η μόνη αρμοδιότητα που είχε ήταν έλεγχος και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καμία άλλη αρμοδιότητα».
Δείτε βίντεο
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