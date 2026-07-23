«Το ETCS σήμερα δεν λειτουργεί»: Τι είπε ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος στη Βουλή

Ο Χρήστος Παληός ανέφερε ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο, λειτουργικό και αδειοδοτημένο, όμως δεν λειτουργεί - Τι απάντησε σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη