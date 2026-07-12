Μητσοτάκης για τον θάνατο του Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι: «Ένας οραματιστής ηγέτης»

«Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής» ανέφερε ο πρωθυπουργός