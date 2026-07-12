Μητσοτάκης για τον θάνατο του Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι: «Ένας οραματιστής ηγέτης»
Μητσοτάκης για τον θάνατο του Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι: «Ένας οραματιστής ηγέτης»
«Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής» ανέφερε ο πρωθυπουργός
Τα συλλυπητήρια του προς τον λαό του Κατάρ και την οικογένεια Αλ Θάνι για τον θάνατο του πρώην Εμίρη, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι ως «ηγέτη με όραμα», ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη του Κατάρ όσο και στη διαμόρφωση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Στο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:
«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Al Thani για την απώλεια του Σεΐχη Hamad bin Khalifa Al-Thani. Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής».
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι ως «ηγέτη με όραμα», ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη του Κατάρ όσο και στη διαμόρφωση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Στο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:
«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Al Thani για την απώλεια του Σεΐχη Hamad bin Khalifa Al-Thani. Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής».
Sincere condolences to the people of Qatar and the Al Thani family on the passing of Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. He will be remembered as a visionary leader who played a defining role in Qatar's development and the wider region.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 12, 2026
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