Μητσοτάκης για τον θάνατο του Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι: «Ένας οραματιστής ηγέτης»
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Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι Κυριάκος Μητσοτάκης

Μητσοτάκης για τον θάνατο του Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι: «Ένας οραματιστής ηγέτης»

«Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής» ανέφερε ο πρωθυπουργός 

Μητσοτάκης για τον θάνατο του Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι: «Ένας οραματιστής ηγέτης»
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Τα συλλυπητήρια του προς τον λαό του Κατάρ και την οικογένεια Αλ Θάνι για τον θάνατο του πρώην Εμίρη, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι ως «ηγέτη με όραμα», ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη του Κατάρ όσο και στη διαμόρφωση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Στο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον λαό του Κατάρ και στην οικογένεια Al Thani για την απώλεια του Σεΐχη Hamad bin Khalifa Al-Thani. Θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και της ευρύτερης περιοχής».

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